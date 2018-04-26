蘇花改開放大客車 沒有時間點

2018年04月26日 04:12 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改「蘇澳至東澳段」通車即將滿3個月，外界也預期交通部可能會在5月5日開放大客車通行，立法院交通委員會25日安排考察宜蘭地區交通建設，交通部長賀陳旦表示，蘇花改開放大客車行駛並沒有說一定是5月5日，或許可以提前，但程序要完整會比較適當。

會後賀陳旦進一步接受媒體訪問時表示，公路總局四區工程處24日才剛辦理完「隧道內重大車禍事故造成火警暨大量傷患」演練安全測試，必須等測試報告出爐，再檢視相關數據，因此他不願意此時就給外界一個開放大客車通行的時間點。

主持會議的立院交委會召委蕭美琴建議，舊蘇花公路仍有相當危險，是否考慮在特殊狀況下開放蘇花改讓大型重機「戒護通行」？賀陳旦對此表示，長隧道安全考量除了道路使用者外，管理者也必須要熟練，應該等管理者熟練之後再逐步開放，尤其未來蘇花改也將會開放大貨車行駛，屆時砂石車勢必定會很多，一旦發生翻覆等事故，造成灰塵瀰漫整個隧道，對於騎機車的民眾恐將有致命的危險，因此交通部不敢貿然開放大型重機行駛。

在座談會上也再度討論宜蘭人爭取多年的鐵路高架化及國道5號銜接蘇花改等問題，賀陳旦回應說，這些都還需要進一步評估，並且還要與相關單位再做溝通，不是交通部自行審理就可解決。

(中國時報)