新北籲基隆 編經費補貼

友善列印
中國時報
／新北報導

雙北推出1280元公共運輸定期票後熱賣19.3萬張，台北市長柯文哲25日更表示，計畫將台鐵基隆到板橋段納入月票使用範圍，對此新北市交通局表示，優惠月票牽涉地方政府負擔，屆時基隆市政府也應編列經費補助。

柯文哲25日在臉書直播談交通，被問及月票使用範圍能否再擴大時表示，打算先讓1280元月票上路3個月，再來蒐集資料決定下一步，但根據民意反映最可能結合台鐵，因為基隆到板橋那段一定有需求，會把民眾的建議納入考量，到時候還要跟台鐵談判。

對此新北市交通局長王聲威表示，目前雙北1280月票的合作機制中，台北市、新北市政府都有編列預算補貼不足之處，若是納入原本沒有計畫在內的交通運具，補貼價格就有可能要重新調整。

王聲威說明，1280月票當初估算約會有23萬多人使用，如果人數增加，雙北市政府的補貼金額也同時增加，因此原本就計畫在上路6個月後，針對出售的月票數量，重新檢討補貼經費。

王聲威表示，1280月票差額部分由地方政府負擔，目前雙北市政府均編列經費補貼，如果範圍擴及到基隆市的台鐵通勤族，除了需要和台鐵討論可行性，也要和基隆市政府洽商負擔範圍。

王聲威指出，1280優惠月票差額由地方政府編列預算負擔，如果賣出數量超乎預期，經過檢討後也可能會調整價格。

(中國時報)

蘇花改開放大客車 沒有時間點 千人賞桐健行 就在周日

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。