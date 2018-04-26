新北籲基隆 編經費補貼

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

雙北推出1280元公共運輸定期票後熱賣19.3萬張，台北市長柯文哲25日更表示，計畫將台鐵基隆到板橋段納入月票使用範圍，對此新北市交通局表示，優惠月票牽涉地方政府負擔，屆時基隆市政府也應編列經費補助。

柯文哲25日在臉書直播談交通，被問及月票使用範圍能否再擴大時表示，打算先讓1280元月票上路3個月，再來蒐集資料決定下一步，但根據民意反映最可能結合台鐵，因為基隆到板橋那段一定有需求，會把民眾的建議納入考量，到時候還要跟台鐵談判。

對此新北市交通局長王聲威表示，目前雙北1280月票的合作機制中，台北市、新北市政府都有編列預算補貼不足之處，若是納入原本沒有計畫在內的交通運具，補貼價格就有可能要重新調整。

王聲威說明，1280月票當初估算約會有23萬多人使用，如果人數增加，雙北市政府的補貼金額也同時增加，因此原本就計畫在上路6個月後，針對出售的月票數量，重新檢討補貼經費。

王聲威表示，1280月票差額部分由地方政府負擔，目前雙北市政府均編列經費補貼，如果範圍擴及到基隆市的台鐵通勤族，除了需要和台鐵討論可行性，也要和基隆市政府洽商負擔範圍。

王聲威指出，1280優惠月票差額由地方政府編列預算負擔，如果賣出數量超乎預期，經過檢討後也可能會調整價格。

(中國時報)