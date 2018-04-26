千人賞桐健行 就在周日

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

客家桐花祭在各地陸續展開，苗栗縣「銅鑼遶桐、客庄賞花」25日在最夯旅遊景點天空步道和天空之橋揭開序幕，邀請遊客29日參加健行，散步其間，可近距離觀賞到油桐花，遠眺山林則一片雪白，感受浪漫的5月雪。

銅鑼天空步道和天空之橋就在自行車道上，很接近九華山，也介於知名的虎頭崁與挑鹽古道之間，每年4、5月間，沿途可以欣賞到美麗的油桐花，常吸引情侶散步、拍照，尤其這是一處免費且近年來網紅景點之一。

客家委員會客發中心主任何金樑、副縣長鄧桂菊、文觀局副局長詹彩蘋、代理鄉長張正秋及主席李瑞廷等各界人士，25日上午在天空步道為「銅鑼遶桐、客庄賞花」揭開序幕，也邀請全台各地遊客到銅鑼欣賞5月雪，品嘗客家美食、參與DIY活動。

到了銅鑼九湖村，有些遊客會順道前往九華山大興善寺祈福、吃個平安麵，然後轉往自行車道途中的天空步道和天空之橋，沿途有明顯的指標，可以花個5、60分鐘感受桐花之美，在天空步道，可以俯瞰角度觀賞桐花，有不同的視覺享受。

鄉公所說，29日上午8時的千人賞桐健行，採現場報名限額1000人，遊客可透過自己的雙腳，悠遊天空步道、欣賞全台密度最高的油桐花美景；天空步道視野遼闊，近距離欣賞滿山桐花外，更可俯瞰銅鑼及西海岸風情。

(中國時報)