六甲打響產業 甲鶴稻相報

稻田收割後的稻梗，經日曬、梳草、軟草、編製後，製作成各式各樣文創編製品。左圖為台灣稻藝工坊的稻草編織產品，1年銷往日本的祈福飾品就有3萬多件。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

台南六甲林鳳社區推動農村再生計畫已經有2年時間，該社區包含中社、龜港、菁埔3個里，有稻米、火鶴花、台灣鯛等農特產，也藉此培養出稻編、竹編、藍染等產業，再加上近年流行的農村小旅行，成為亮點，南市農業局、六甲區公所等單位25日在台灣稻藝工坊舉辦「甲鶴稻相報」推廣活動，邀請民眾一起體驗「呷好到相報」。

小小的農村社區，農特產卻是銷日的大本營，六甲區長蔡秀琴表示，六甲是台南種植火鶴花面積最大的地區，其中又以中社里為甚，紅、白色的火鶴花深受日人喜愛，在母親節、情人節等檔期供不應求，是目前台灣最有國際競爭力的花卉之一。

位在菁埔里的台灣稻藝工坊，則收集當地稻米收割後的稻梗，挑選較完整者，經過日曬乾燥、梳草、軟化、編製及高溫消毒等過程，就能編織成各種文創商品，尤其是日本過年時迎接神明用的祈福飾品，還有造型可愛的貓籃等，1年外銷3萬多件，打響台灣招牌，另外區內還有逾200公頃的台灣鯛養殖魚塭，品質特優的做成魚片端上日人餐桌。

南市農業局農地管理工程科長張順得說，林鳳社區結合當地特色發展周邊產業有成後，還能結合農村旅遊，加入林鳳營火車站、故事館等特色景點，配合藍染、竹編DIY體驗，希望讓遊客到林鳳社區享受優閒舒適的農村假期。

(中國時報)

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