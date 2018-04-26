領養黏寶寶 長照媽媽終不悔

2018年04月26日 04:12 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎當選名單25日揭曉，2018年主題是長照媽媽的堅持，其中來自屏東的賴美芳，當初被醫師判定不孕症後領養永恩，半年後喜出望外自然懷孕，卻發現四歲的永恩罹患「黏多醣症第三型」，完全無生活自理能力，賴美芳不放棄他，甚至辭去工作專心照料，她感謝說:「永恩是上天給

我們家最好的禮物」。

44歲原住民慈暉媽媽賴美芳一會兒對著坐在輪椅上的兒子永恩唱小星星，一會兒逗他笑，跟他說話、擦口水，慈母愛心顯露無遺。

賴美芳說，她結婚多年曾流產過3次，原想透過試管嬰兒方式再懷孕，但經費不足，最後與先生決定領養孩子，2008年領養「永恩」，扶養第10個月，她竟然意外懷孕，她認為，這是永恩帶來的福氣。

永恩4歲時，賴美芳夫婦發覺孩子發展太過遲緩，常因肺炎多次進出醫院，跑遍各大醫院檢查，檢查出孩子罹罕見疾病黏多醣症第三型。

即使永恩成長智能、骨骼發展有限，甚至完全無法動，賴美芳不顧親人反對堅持繼續養育他，她要照顧永恩一輩子，她說「她與先生終不悔」。

另來自嘉義的黃徐彩玉，她的兒子因車禍成了植物人，為了讓兒子有更好醫療送往台中的醫院，她每天兩地奔波，幫兒子按摩，在耳邊說話鼓勵，兒子8個月後奇蹟甦醒，聽見兒子說「媽媽辛苦了、我愛您」，她覺得一切都值得了。 由台灣無障礙協會主辦的「第25屆中華民國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」，共選出10位愛心媽媽，將在5月5日表揚。

(中國時報)