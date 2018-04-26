新聞透視－檢驗數據不被採信 市府頭痛

2018年04月26日 04:12 中國時報 葉臻

3月12日龍潭區立運特化公司火警，造成大量清潔劑流入牛欄河，水上形成大量泡沫，居民認為大量魚死亡，河水一定有毒，但就環保局來看，檢驗數據沒問題，單純是界面活性劑造成的泡沫，卻因觀感不佳導致衝突，汙染是因火災引起，令人質疑是否只准關西抗議，不許龍潭失火。

新竹關西鎮居民不惜北上到桃園抗議，除了因為河面有大量死魚，令人質疑工廠火警後河水的汙染程度外，也有消息來源透露是因為選舉因素，試圖以操作成「華映友達事件」，作為候選人的另類造勢，然而不找廠商找局處，也讓不想成為「打手」的局處十分兩難。

雖然環保局檢驗後確認水中沒有重金屬、懸浮固體、化學需氧量（COD）等汙染物，泡泡僅是界面活性劑遇水產生，對河川汙染相對不大，但仍造成觀感不佳，環保局幾度釋出善意，甚至派員到新竹解釋，但衝突仍難避免，「該做的都做了，總不能叫居民找工廠」，不願成為打手，卻要承受抗爭，也讓環保局很無奈。

而4大訴求，在居民不信任之下，公布汙染事件調查過程、檢驗數據與結果並不被採信，能否對汙染廠商予以最高罰款，仍要視裁罰基準而定，且工廠也釋出善意全力彌補，但工廠遷廠輔導計畫難度太高，要全數搬走，恐無法獲得全數廠商同意，只希望居民對政府單位有信心，不要用抗爭來勒索。

(中國時報)