公車業者總動員 找回唐寶寶

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

一名14歲的「唐寶寶」24日清晨5點出門後失蹤，家長心急如焚，北市公車聯營管理委員會得知消息後，發動公車業者大動員，調閱車上影像、比對卡號，甚至將孩子照片傳送給各站司機，順利在失蹤12小時後尋獲。看到小朋友和家人團聚的溫馨場面，業者也感性說，這是從業以來最有成就感的一天。

這名唐寶寶前天清晨5點多在大安區搭公車時失蹤，家長急忙發布訊息尋人，當天中午12點，中興、光華巴士經理馬祖軍經由慈善團體得知消息，透過家人整理出的8條可能公車路線，委請北市公車聯營管理委員會協助，動員公車司機一起找人。

北市公車聯營管理委員會執行長余偉斌說，過去多是民眾打來「找東西」，第一次遇到要「找人」，獲報後趕緊聯繫信義路沿線公車路線業者。結果首都、台北、大都會客運總經理李建文很熱心，馬上印海報傳真到各站，大有巴士協理王榮光也通知各站協尋，最後順利找到孩子，大家都很開心。

李建文說，前天收到訊息後，依據家人提供的8條路線調閱車輛影像，發現走失的小朋友確有搭乘沿線公車，但清晨5點多在捷運東門站下車後就不知去向。因此他印製海報通報各站協尋，也將小朋友的悠遊卡卡號告知家人，持續追蹤搭車動向。

直到下午接近6點，大都會客運林姓女司機開回南港舊莊站時，發現有孩子在水溝旁徘迴，仔細一看就是走失的小弟弟，趕緊把他帶回站上，提供麵包給他，也隨即通知其家人，尋獲後大家都鬆了一口氣。

李建文感性說，看著小弟弟與家人團聚的樣子，覺得很欣慰，「這是我入行30多年來，最有成就感的一天。」

(中國時報)