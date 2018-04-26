讓新竹車站升級 林智堅訪美考察

2018年04月26日 04:12 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市大車站計畫以整合前後站發展的跨站平台為目標，市長林智堅於美西時間24日參訪即將完工的舊金山灣區轉運中心，了解其結合多重載具，卻能同時兼顧遊憩公共空間的設計理念，作為竹市前後站改造3部曲的參考範例。

舊金山地形條件特殊，卻具備成熟的公共運輸網路，鬼斧神工的交通建構技術揚名海內外，灣區轉運中心結合不同運具，還有綠意盎然的屋頂花園，讓林智堅及同型市府團隊留下深刻印象。

舊金山灣區是美西僅次洛杉磯的最大都會區，人口突破700萬以上，當局為此積極發展公共運輸網絡，超過2/3市民使用公共運具，其中，灣區轉運中心結合公車系統，預計今年8月將完工，未來將再結合火車系統，逐步完善運具轉乘功能。

「跨站平台也可以是高品質公共空間！」林智堅表示，灣區轉運中心設有屋頂花園及噴水池等景觀，不只巧思設計景觀，更設有餐廳與可容納800名觀眾的表演舞台，大大地滿足市民休閒需求。

林智堅強調，新竹大車站計畫將設置跨站平台，結合火車、公車、客運、計程車等運具，除發揮轉運功能，更具有休閒、商業、教育等功能，如設置圖書館、百貨公司、飯店、公園，是市民放鬆遊憩的公共空間。

林智堅盤點大車站計畫做足功課，繼去年赴日本參訪岡山車站，今年再赴舊金山考察，致力整合前後站發展平衡，推動改造3部曲。首先，重新規畫轉運站和前後站地下道，2部曲則是改良前站行人徒步區，而建置前後站跨站平台的新竹大車站計畫則為3部曲最終章。

(中國時報)