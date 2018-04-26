茂管處前正副處長 一審逆轉判無罪

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中國時報
／高雄報導

茂林國家風景區管理處前處長許正雄、副處長楊國聰2015年被檢調指涉喝花酒，並以決標金額5％向廠商索賄變更工程，遭依貪汙罪起訴。涉賄的劉姓包商等人都認罪協商獲檢緩起訴，高雄地方法院審理大逆轉，認為同案被告為求脫罪有可能作出「損人利己」證詞，許、楊獲判無罪。

雄檢起訴指許擔任茂管處長 時，涉嫌利用職務權勢，向「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」的劉姓廠商收取5％回扣，並在招標前配合對方告知設計方向。

劉男認罪協商，自白每回拿3至5萬元，多達18次共拿81萬元給許，另還到理容院按摩、唱歌幫許買單而獲緩起訴。

檢方還指控許、楊2人接受承攬「六龜遊客中心舊址遊憩服務設施整建工程」的吳姓、林姓2名包商招待到高檔魚翅店、日本料理店飲宴，再到有女陪侍酒店喝花酒，2名包商也坦承獲緩起訴。

一審時，許決否認索取回扣，僅坦承接受過邀宴，楊對涉足不正當場所表示懺悔認錯；劉男則改口，每次領款交給許的數字都是憑印象說出，其實有些領的錢是自用，至於公司被查扣帳冊列有公關費15％，與此無關。

吳、林姓包商也證稱，因檢告知招待公務員喝花酒就不對，才認罪協商，其實邀吃飯喝酒純粹是想做好關係，對方也曾請他們吃飯，飲宴過程未要求給予方便或驗收放水。

一審認為，劉、林、吳等人在檢調的認罪協商證詞，積極事證有待商榷，如果無法證明彼此有違反貪汙罪的合意對價關係，充其量是違反公務員行政倫理範疇，許、楊2人因此獲判無罪，仍可上訴。

(中國時報)

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