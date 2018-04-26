嘉家、嘉女校舍 修澤蘭的柔性美

2018年04月26日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

屋齡超過半世紀的嘉義女中明德樓、嘉義家職家庭工藝實習中心，經嘉義市文化局委託南華大學普查，是被譽為「台灣第一女建築師」修澤蘭所設計，南華大學助理教授陳正哲表示，修澤蘭為女校設計洋溢柔性風格的建築，彰顯女性在嘉義的特殊意義，值得研究。 南華大學建築與景觀系所助理教授陳正哲說，台灣早期以男性建築師為主，修澤蘭是罕見的女建築師，且她的建築設計形式、顏色的個人風格鮮明，包括迴旋樓梯、圓形、弧形等流線線條、出挑（雨遮、遮陽設施）、善用鐵欄杆做造型變化、喜用綠色等特色。

陳正哲說，1950及1960年代的現代建築保存、活化是當前國際建築界關注的趨勢，現知嘉女、嘉家60年代建築，是修澤蘭建築師設計，女性在嘉義向來有特殊地位，對建築或地方研究都是值得關切探究的重要線索。

嘉女圖書館主任陳武男說，該校科明德樓、進德堂建於1962、1963年，明德樓現作為校史室、幸福學堂，師生持續使用中，據傳明德樓命名出自於《大學》中「大學之道在明明德」，大學聯考時代，特闢此樓為高三學生自習教室，用意是明德樓乃通往大學之道，期許學生都能考上理想大學。

嘉家祕書郭碧娜說，家庭工藝實習中心剛由學校斥資保固及加強安全設施，作為推展瓷繪藝術、時尚美顏教學空間用途，原本規畫整修擴建新大樓，經文資專家到校審視後認為是珍貴資產，學校已另覓他處建新大樓。

(中國時報)