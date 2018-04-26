議員轟北市府 帶頭壓榨勞工

北市聯醫近5年每年違反勞基法被開罰，市議員高嘉瑜不滿痛批，市府帶頭違法、壓榨勞工。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

血汗企業壓榨勞工事件層出不窮，市議員高嘉瑜公布北市近年違法裁罰件數，其中保全業占最大宗，另外還有知名大賣場、連鎖餐飲業等，令人訝異的是，連台灣大學、北市聯合醫院等公家機關也榜上有名，且聯醫累犯情形嚴重，讓她不滿痛批，「北市府根本帶頭違法。」

裁罰件數 保全最大宗

高嘉瑜調閱北市2013年至今違反勞基法件數，發現前22名有4家是保全公司，還有客運、飯店等常見的違規業者。但令人不解的是，台灣大學竟名列第7名，5年來共違規8件、被罰50萬元；北市聯醫也有7件，共被罰156萬元，且年年都有開罰紀錄，堪稱壓榨勞工累犯。

進一步檢視聯醫違規情形，光是未依規定給付延長工時工資，就已違法4次，且北市勞動局認為受雇人數達4447人，對勞工影響甚鉅，去年加重開罰40萬元；前年聯醫也因未給加班費、讓員工一天工作超過12小時，遭罰68萬。高嘉瑜質疑，聯醫身為公家機關，竟還知法犯法，實在很誇張。

聯醫副總院長黃遵誠解釋，被裁罰的多是去年以前的案子，院內原採變形工時，遇到病人較少時，同仁可能只上6小時，隔天病人較多則上10小時，平均下來仍是一天8小時，也有同仁想休長假、出國而有積假情形。去年經勞動局指正後，已取消「正負時數」規定，不再讓同仁積假，如今不會再違規。

醫護過勞 柯指難改善

勞動局勞動基準科長黃毓銘說，醫療院所長年有積欠休制度，但勞基法並沒有平均工時概念，每天法定工時就是8小時，需依規定辦理，去年告知聯醫違法後，今年已有調整。

台北市長柯文哲昨也被問及醫護人員過勞問題，他表示，法令都有規定，該怎麼改善就怎麼改善，但「全台北市最過勞的應該是柯文哲！」他也說，台大醫院有過勞情形是應該的，總不能開刀開到一半說，「我下班了、一例一休」，因此這種情況很難改善。

(中國時報)

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