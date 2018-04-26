碧潭橋頭 新北最危險路口

2018年04月26日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市25日道安會報篩選出2018年新北市十大危險路口，第一名由新店區環河路碧潭橋路口奪下，主要肇因車流量大、視線不良所致；中和區則有3路口上榜，為危險路口最多的地區；交通局現已分析前三大危險路口，1個月內施工改善，其餘地點將在4個月內全部完成改善。

交通局統計，新北市2017年A1（致人死亡）、A2（致人受傷）、A3（車損無傷亡）交通事故共6萬6458件，透過調整號誌、增補繪紅黃線與標線、調整車道、增設機車專用道、加強取締違規與夜間照明等措施，讓交通事故比2016年減少1119件，年降1.6％，效果顯著。

前3名1個月施工改善

交通局根據運輸研究所嚴重度指標及全新北市事故資料，篩選出今年前十大危險路口，最危險路口為新店環河路碧潭橋路口，其次依序為三重環河南路與成功路口、永和環河東路與林森路口、中和中山路與員山路口、板橋文化路與民權路口、永和中正路與福和路口、板橋中山路與漢生東路口、中和中山路與漢民路口、中和中正路與員山路口、土城金城路與青雲路口。

交通局專門委員朱建全表示，分析前三大危險路口並提出改善措施，其中新店環河路碧潭橋路口，主因汽機車駕駛常違反號誌，且部分行向視線不良所致，未來將局部取消40公尺機車專用道、加強取締違規左轉及設置闖紅燈照相等方案。

中和人車多 事故也多

朱建全也說，第二名三重環河南路與成功路口，主要肇因環河南路南行與左轉新北環快上匝道車輛事故，未來將新北環快截彎取直，移除臨時施工紐澤西等設施；第三名永和環河東路與林森路危險路口，主因福和橋下照明不足且路幅過寬，未來將增繪路口槽化線及增設交通桿、增設號誌燈並區隔車流等措施。

新北市交通警察大隊長李宏振說，中和區人口稠密，往來汽機車多，事故發生率相對也高，中山路與員山路口因捷運線施工，車道縮減，人車爭道易肇事；中山路漢民路口屬多岔路口，駕駛常未遵循號誌搶道；中正路員山路口交通號誌設計不良，有待改善。

(中國時報)