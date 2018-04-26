高中從農 農委會重金覓才

為推廣高中生從農方案，農委會宣布擴增獎勵科別，並提供1200個名額獎勵金，圖為北科大附屬桃園農工學生在校內實作農務。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導

行政院農委會去年推動獎勵高中從農方案，今年首度擴大，將去年的農場經營科從11校擴增為34校，班級數從14班增設為68班，並新增農業機械、園藝、畜牧保健及水產養殖科，獎勵金名額也從200名增加提供到1200名，鼓勵更多學生加入農業行列。

目標年薪破百萬

農委會主委林聰賢25日與桃園市長鄭文燦一同到桃園農工解說方案，林聰賢更強調目標是能讓從農者都年薪百萬，並鼓勵學生、農家第2代或對從農有興趣的國中畢業生，今年在高中入學選填志願時，優先選擇34所高級中等學校就讀。

培育農業接班人

林聰賢表示，農委會2015年起在嘉義大學、屏東科技大學、宜蘭大學及明道大學等農學校院相關科系設置農業公費專班，向下扎根培育農業人才，去年更推動獎勵高中從農方案，凡是在校學期成績前50％的學生，利用寒暑假完成農業職涯探索20天，就可向農委會申請每學期5000元的農業獎助學金及農業職涯探索獎勵金1萬元，每學年最多可領取3萬元，目標是在10年內培育3萬名具智慧科技能力、創新經營能力、國際競爭力的新農民，「讓年薪都破百萬」。

鄭文燦表示，北科附工今年是第一年恢復招收五專能源科系，未來可考慮改制增設農專，採5年制農業科系，讓就讀的學生能夠獲得大專學歷，北科附工明年起也將新增農業機械、園藝、畜牧保健及水產養殖科，培育更多優秀的農業接班人。

(中國時報)

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