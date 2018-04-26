隱沒40年 葫蘆墩圳終於掀蓋

水泥加蓋40年，葫蘆墩圳終於掀蓋了！台中市水利局於豐原國小前施作「開蓋及水域環境營造」工程，歷經9個月施工，已完成分流箱涵，最近開始打除舊箱涵，埋藏地底3公尺的水圳重見天日！許多民眾驚訝表示「水還滿乾淨的」、「居然沒臭味」，相信脫胎換骨後，會比綠川更具魅力。」（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

水泥加蓋40年，葫蘆墩圳終於掀蓋了！台中市水利局於豐原國小前施作「開蓋及水域環境營造」工程，歷經9個月施工，已完成分流箱涵，最近開始打除舊箱涵，埋藏地底3公尺的水圳重見天日！許多民眾驚訝表示「水還滿乾淨的」、「居然沒臭味」，相信脫胎換骨後，會比綠川更具魅力。」

民眾驚訝「水還滿乾淨」

葫蘆墩圳灌溉1300多公頃良田，昔日遍植垂柳，流經豐原鬧區的圳路有「豐原上河圖」美稱，可惜後來為提供停車空間，以水泥加蓋1.2公里，潺潺水流就此隱沒。市議員陳清龍提出水岸花都計畫，奔走7年後，由水利局投入2.47億元，辦理開蓋及水域環境營造工程。

葫蘆墩圳開蓋工程範圍，自三豐路至三民路間約300公尺，位於豐原國小前方。老一輩居民回憶，水圳還露天時，被攤販倒剩菜，還有孩子蹲在圳邊便溺，母親河變成「垃圾溝、放屎溝」！最近葫蘆墩圳真的掀開了，發現40年來沒人亂倒垃圾，水質很乾淨。

脫胎換骨 會比綠川更魅力

陳清龍建議比照「綠川模式」，提早展開「葫蘆墩圳品牌行銷」，為水岸花都的治理成果設計專屬的品牌LOGO，並結合文創提升水岸城市價值，為豐原副都心再造新亮點。

豐原以「水清、米白、餅香」聞名，水利局表示，葫蘆墩圳掀蓋將比照綠川，辦理品牌行銷及相關展覽，初步會結合稻米、糕餅產業。至於工程部分，葫蘆墩圳為灌溉水路，水量大且不可中斷，掀蓋前須先另施作分流箱涵，供水給下游農田，前置較耗時。

葫蘆墩圳開蓋及水域環境營造工程實際進度31.04％，之後將接續施作景觀渠道，預計今年10月完工。

(中國時報)

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