減少傷亡 民代募安全帽贈警

雲林縣議員李建昇（右三）洽請廠商捐1200頂安全帽給雲林縣警局，讓警方宣導機車交通安全時可以送給阿公阿嬤或舊換新服務。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議員李建昇向廠商募集1200頂安全帽，25日捐贈雲林縣警局，讓警方執勤與交通宣導時，可以送給年長縣民，或者提供舊換新服務，希望藉以降低長者車禍傷亡的比率。警方也提醒安全帽有效期限是3年，全罩式最安全。

全罩式最安全 有效期限3年

雲林縣警察局統計，雲林轄區內2017年機車交通事故共造成58人死亡，其中因未戴安全帽有269人受傷、10人死亡，照顧騎乘機車者的安全問題，成為重要的交通政策。

雲林縣警局長許錫榮表示，騎乘機車俗稱為「肉包鐵」，唯一的保護就是安全帽，若未戴發生交通事故，易造成生命身體嚴重的危害，呼籲所有機車族正確戴安全帽，也請青壯年提醒家中長輩騎乘機車一定要戴，保護自己也維護家庭的美滿幸福。

李建昇說，雲林因屬農業縣，有許多未設置交通號誌的產業道路，不少阿公阿嬤怕麻煩而不戴安全帽穿梭其間，沒有交通號誌提醒更容易發生意外，尤其是十字路口，許多老人家都不會放慢速度直接橫衝直撞，十分危險，戴安全帽是最有效且基本保護自己的方法。

提升老年人戴安全帽比例

縣警局交通隊執法組小隊長蔡侃儒教導大家正確選購與戴安全帽的方法，要認明有CNS中央標準局檢驗合格標章，全罩式最安全，其次是半罩式，而且都要扣好，扣帶留一食指能穿過的空間最標準，一般瓜皮式或鋼盔式的安全帽最不安全，因為無法保護到後腦及臉部兩側，另安全帽也有有效期限，即使無破損，出廠3年仍要換新。

許錫榮表示，這是李建昇第4次洽請廠商捐贈該局安全帽，很感謝李為老人家騎乘機車的安全著想，希望能因此提升長者騎乘機車正確戴安全帽的比例。

(中國時報)

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