馬頭山掩埋場 遭疑環說造假

反馬頭山掩埋場自救會赴高雄市政府陳情，要求市府直接判定撤案。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

馬頭山掩埋場開發案仍在環評審查，反對方居民、環團日前與高市環保局現勘，拔管確認8口監測井起碼3處未依環說書載明方式開篩，居民質疑業者造假，25日發動600人到市府陳情，呼籲別再「補件再審」直接撤案。

反馬頭山掩埋場自救會成員、環團分搭12部遊覽車從旗山出發，到高雄市政府四維行政中心陳情，因參與人數多達600人，轄區警方如臨大敵，也出動150名警力在市府各出入口駐守，防止爆發進一步衝突。

自救會要求直接撤案

自救會發言人龔文雄指出，環保局、檢方與自救會共同進行2次共3天現勘，發現8口地下水監測井中有6口沒開篩，地下水當然無法流入，業者已涉環說書造假，即使補件再審也毫無意義，呼籲立即撤案。

環保局長蔡孟裕代表接下陳情書，並解釋13、14日拔管時有1支斷管無法判定、1支未開篩，2支僅於距地面4、6公尺深的上端開篩與環說書內容不符，23日再以井中攝影探勘另4支探測管，但因畫面模糊，需進一步認定。

開發單位駁沒有隱瞞

他表示，確實有井管未開篩，不符環說書登載內容，為何如此還要再與現場施作人員釐清，已將相關事證交檢方調查，並向環境影響評估審查委員會陳報，再由委員們做出適當決議，環評審查時也同意自救會網路直播。

開發單位富駿公司則反批自救會「看圖說故事」，強調現勘挖出的BH、AH管是2012年鑽探地質所設的簡易監測井，但後來環說書裡的資料都是2016、2017年新設的標準監測井，基地內有沒有地下水並非掩埋場能否設置的必要條件，富駿根本沒必要隱瞞。

(中國時報)

減少傷亡 民代募安全帽贈警 西定河飄惡臭 淤泥、垃圾惹禍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。