新聞透視－對症下藥 去年黑名單全改善

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中國時報
吳岳修

新北市年年篩選出十大危險路口，叮嚀用路人注意安全，另一方面也在提醒這些路口「有問題」，督促市府要解決問題，新北市道安會報列出2018年十大危險路口，對比2017年篩選的十大危險路口無一重複，顯見只要重症下對猛藥，不只脫去危險路口惡名，更重要的是保障用路人安全。

新北市府交通局交通管制工程科長陳建成說，十大危險路口意指讓汽機車駕駛及路人最容易發生危險地方，既然知道危險所在，就要找出問題、分析過程、提出改善。

陳建成表示，交通局針對2017年列管十大危險路口，結合各分警局針對事故現場圖分析確切肇因，邀集專家學者至路口現場，逐一就每事故案車輛碰撞型態及各路口狀況，針對肇因研擬改善策略。

陳建成指出，新北市採用大數據分析車故熱點與原因，主要強化左轉車流處理，包括增設汽機車左轉專用車道、設置專用號誌與時相，妥善引導與管制左轉車流，再配合內照標誌提昇夜間設施辨識效果，再配合警方強力執法取締違規，一年來確實收到成效，讓十大危險路口擺脫惡名。

其中，改善效果最顯著者為中和區中山路與建一路口，陳建成說，該路口因路型常造成左轉車與其他行向車輛衝突，經過調整路口分隔島位置及槽化分隔有效引導車流後，果然減少事故發生，案件數減少36件，降幅高達52.2%，成效顯著。

(中國時報)

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