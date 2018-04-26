揮別砂石車汙染 河床便道通車

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中國時報
／南投報導

南投縣濁水溪北岸砂石車河床便道竣工，25日在名竹大橋旁舉行通車典禮，往後沿線居民將可免除空氣汙染、噪音及交通安全的困擾；南投縣長林明溱主持通車儀式，祈求行車平安，百姓安適。

林明溱表示，砂石車行駛省道台16及台3線，造成交通安全、空氣汙染等問題，困擾沿線的名間鄉濁水村及新民村居民；他從擔任立委時，就積極研議解決方案，如今終於在第4河川局及地方人士協助下，完成北岸河床便道，沿線居民不必再受到這些問題困擾。

第4河川局副局長王慶豐指出，濁水溪經歷921地震及莫拉克風災後，河床砂石堆積嚴重，疏濬工程很多，砂石車輛頻繁行駛台16線，導致沿線鄉鎮飽受困擾；縣府比照2008年施作濁水溪南岸砂石產業運輸大道模式，新闢北岸砂石車便道，能有效改善砂石車對地方環境及交通的衝擊，也對砂石疏濬及運輸有幫助。

砂石車運輸便道完成後，砂石車輛於台16線4.5K處進入運輸便道，前往彰化縣或銜接產業運輸道路至國道3號高速公路，砂石車不再進入名間鄉市區。

南投縣工務處長陳錫梧說，濁水溪北岸河床便道工程全長約11.5公里，總工程經費4120萬元，縣府負擔3700萬元，起點自台16線4.5K（集集土資場），中間連接名竹大橋，下游銜接彰化縣界。

(中國時報)

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