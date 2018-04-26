同工不同酬 議員為警爭福利

2018年04月26日 04:12 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市警察勤務繁重，除本業外，還要支援大型活動及陳抗，但依據內政部分級，台北市、新北市列為第一級8435元再加1倍為1萬6870元，但桃園市、台中市列為第二級，加7成可領1萬4340元，不過同列二級的台南市、高雄市，因財政不足並未發放，多位市議員表示，市府應該向中央爭取。

「不少桃園警察到台北支援還被笑！」市議員黃景熙表示，像是捷運警察大隊必需巡邏到台北段，工作一樣卻領不同津貼，希望市府能替基層外勤員警爭取。

黃婉如、萬美玲等多位議員對於內政部將勤務繁重加成，把桃園市列為第二級大表不能認同，她表示，桃園鄰近雙北，許多勤務還要要跨區執行，市府應該要積極爭取。

「要勇於說不！」黃婉如認為，若不是警察工作範圍應該要做的，希望警局要替基層員警說不，像是支援廟會活動，農博、陳抗等等，有些還是外包活動卻看見員警幫忙指揮交通，「要讓工作回歸正常」。

議員表示，她曾晚間看到員警在路邊開單，問對方怎會在非交通尖峰時期工作，員警說「晚上比較有空開罰單」，凸顯警察白天要忙別的勤務，排擠到本業，希望警局重視問題。

市警局表示，一直以來都有向中央爭取將勤務繁重加成與雙北市列為同一級，強調財務不是問題，一切礙於規定，桃園會極力爭取。

(中國時報)