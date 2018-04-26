同工不同酬 議員為警爭福利

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園市警察勤務繁重，除本業外，還要支援大型活動及陳抗，但依據內政部分級，台北市、新北市列為第一級8435元再加1倍為1萬6870元，但桃園市、台中市列為第二級，加7成可領1萬4340元，不過同列二級的台南市、高雄市，因財政不足並未發放，多位市議員表示，市府應該向中央爭取。

「不少桃園警察到台北支援還被笑！」市議員黃景熙表示，像是捷運警察大隊必需巡邏到台北段，工作一樣卻領不同津貼，希望市府能替基層外勤員警爭取。

黃婉如、萬美玲等多位議員對於內政部將勤務繁重加成，把桃園市列為第二級大表不能認同，她表示，桃園鄰近雙北，許多勤務還要要跨區執行，市府應該要積極爭取。

「要勇於說不！」黃婉如認為，若不是警察工作範圍應該要做的，希望警局要替基層員警說不，像是支援廟會活動，農博、陳抗等等，有些還是外包活動卻看見員警幫忙指揮交通，「要讓工作回歸正常」。

議員表示，她曾晚間看到員警在路邊開單，問對方怎會在非交通尖峰時期工作，員警說「晚上比較有空開罰單」，凸顯警察白天要忙別的勤務，排擠到本業，希望警局重視問題。

市警局表示，一直以來都有向中央爭取將勤務繁重加成與雙北市列為同一級，強調財務不是問題，一切礙於規定，桃園會極力爭取。

(中國時報)

班班爆滿 白雲國小盼擴建 花壇文祥國小養蜂 為畢旅籌經費

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。