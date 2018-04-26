民進黨南市議員9、11選區初選 新人出頭

2018年04月26日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市議員第9、11選區初選民調結果25日出爐，新人搶出頭。9選區提名4人中有3名新人，台南市商會理事長林士傑及「政二代」李啟維、周麗津均過關；11選區提名的3人中，現任仁德區長郭鴻儀順利出線，立委王定宇助理鄭佳欣也搶下婦女保額名額。

民進黨台南市議員第9選區（南區、安平區）初選競爭激烈，共有7人登記參選，預定提名4席，包含1席婦女保障。民調結果，現任市議員呂維胤獲25.33％支持度奪冠；林士傑20.80％居次；現任市議員李文正之子李啟維17.01％；前市議員周明德女兒周麗津12.22％，4人均可望獲得提名。

至於前立委許添財國會辦公室主任鄭光哲支持度11.54％，南區永寧里長王育貞9.32％，市議員蔡旺詮服務處執行長林志文3.79％，3人均無緣晉級。

第11選區（仁德、關廟、龍崎）應選6席，但由於本屆市議員陳特清、張伯祿相繼在任內因病死亡，出現2個空缺，民進黨擬提名3席，含1席婦女保障名額，共有5人登記角逐。

民調結果，長期深耕基層的郭鴻儀獲36.18％的高支持度奪冠；現任市議員劉正昌25.17％居次；唯一的女性鄭佳欣，在老縣長陳唐山、立委王定宇的大力推薦下也獲15.25％，3人都可望過關。

此外，前台南市議員、前台南市議會機要祕書郭朝武獲2.77％；賴清德前機要祕書、前雲林縣新聞處長陳膺仁獲20.63％，均不幸落馬。

(中國時報)