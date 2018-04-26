新豐溪吐白沫 裁罰上游業者

2018年04月26日 04:12 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣河川排汙事件再起，新豐鄉新豐村民24日傍晚發現新豐溪出現大片白色泡沫，甚至還一度飄到路面，當地熱血青年循線查找排汙源頭，也通報環保局到場，最後發現是上游一家清潔劑公司所排放，稽查人員取樣後帶回檢驗，將依水汙法相關規定裁處。

新豐溪支流24日傍晚突然湧出大量白色泡沫，綿延約500公尺長，大量泡沫像雪一般覆蓋在溪流上，甚至還飄飛到旁邊的馬路上。

當地居民眼見狀況不妙，立刻通報新豐村長吳石明，並由在地熱血青年組織循線查找，希望找到排汙源頭。

吳石明表示，自己趕到現場後，發現白色泡泡從村子裡的溝排直接排到新豐溪支流，差不多500公尺之長，他趕快通報環保局水汙染防治科。

吳石明指出，之前水汙科也曾接獲通報，但是沒找到排汙工廠，令他們相當氣餒，這次幸虧有在地青年協助，順利找到汙染源頭。

環保局接到通報時，立即派員至現場查察，沿著新豐溪向上追查，發現是一家清潔劑公司所排放的廢水，現場採取水樣送驗後，檢驗出COD及陰離子界面活性劑。該製造清潔劑產品公司向環保局表示，是因清洗桶槽及廢水處理設施故障，導致廢水未經處理排放至道路側溝後流至新豐溪。

環保局現場調查，發現該公司屬水汙染防治法事業分類及定義的化工業，並未取得核發水汙染防治相關許可文件，因此現場命請該工廠停止排放廢水，並依規定向環保局提送許可文件申請，後續待檢驗結果，將依水汙法相關規定裁處新台幣6萬至2000萬元。

(中國時報)