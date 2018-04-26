卡管別卡到兩岸學術交流

2018年04月26日 04:11 中國時報 陳建仲

台大校長爆發「卡管」風波未平、民進黨政務官涉嫌赴大陸兼課爭議尚未釐清、且新教長爭議纏身之際，曾赴大陸講學的「台教」們已因擔心遭泛綠追打而人人自危；教育部日前竟又發函各公立大學調查明年度赴陸計畫，要求26日前呈報。由於時機敏感且現行法規對台灣的大學教員赴大陸講學、授課規定存在灰色地帶，學界們擔心將對兩岸學術交流產生急速冷凍效應而卡住，不但徒然製造兩岸緊張，對台灣學術發展更是負面效應。

教育部日前函文各公立大學，要求針對108年度因公派員赴陸計畫提報編列原則，包括赴陸確屬業務需要，且有實質效益，有助兩岸關係發展或增進人民利益，推動交流工作所必需，以及人數、天數應力求精簡。雖然教育部強調這只是「援例」行文「提醒」年度預算的編列原則及注意事項，與學者赴陸進行學術交流政策無關。

然而有大學校長和教授們者卻指出，此類公費出國交流的計畫通常由各校國際處和研發處處理，不會送到教授手上，教育部要清查且直接要求當事人說明，這就是一種訊息。現在兩岸高教交流已被貼上負面標籤，連國安單位都在調查學者到大陸交流的次數，而且過去對赴大陸講學彈性大、法令規範不明確，已經造成曾赴對岸講學的教師們人人自危。現在，教育部要求清查，大家自然會緊縮時程、交流意願也會減少。

依據教育部統計，自2004年起，兩岸所簽署的教育交流案件高達15321件，但政府目前面對兩岸交流採取緊縮，導致兩岸文教交流氛圍大不如前。由於去年爆發台灣72所大學簽陸生承諾書，遭教育部發函糾正，今年陸生來台大減；但相對之下，台生報考大陸高校人數卻激增數倍之多，在大陸台籍教師群認為民進黨如果用對抗性手段阻礙兩岸交流，要對學術交流「戒急用忍」，最後只會逼台灣學界「二選一」；尤其大陸公布惠台31條之後，台灣如果再緊縮交流，人才外流的危機將更明顯，對大陸沒有影響，但對台灣傷害最大。

針對「台教」赴大陸兼職、兼課的爭議，陸委會強調兩岸短期講學是許可的，但兼職、兼課一定是不許可的，但兩者間有模糊空間，請教育部重新檢視、清楚說明，讓學校與教師有一清楚的標準得以遵循。

依據教育部民國104年的函釋，教師非常態性應邀演講或授課，且分享或發表內容未具營利目的或商業宣傳行為即非兼職，依函釋兼職認定標準就是「常態、固定、持續」。問題是，很多兩岸校際交流都是跨年度，採取寒暑假講學或短期交換學習，這樣的函釋顯然無助根本化解爭議，一旦政治力介入，從事兩岸學術交流工作更無所適從。

現在，陸委會已明定兩岸學術簽約不可涉及中國黨政軍機構，科技部也針對「敏感科技」加以定義，避免關鍵技術外流；教育部此時從嚴清查計畫的作法實治絲治棼，更惹爭議。去年「陸生承諾書」風波已經造成私校陸生和交流計畫驟減，財政更顯困窘；姑不論交流有助我方發揮軟實力，大陸也有很多我方需要學習的優勢，兩岸學術交流實不應讓政治力介入操作，教育部應盡快制定「赴大陸講學辦法」，而不是當起「二人」查教授個資。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)