自己的投資環境自己救

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中國時報

日前工業總會進行新舊理事長交接，立法院蘇嘉全院長和行政院賴清德院長皆親自出席觀禮。新任理事長王文淵先生在致詞的時候，提出對台灣產業現況的「五個憂心」，可說切中時弊，在民間投資成長處於低潮的現在，特別值得政府和社會各界重視。

王理事長說的憂心，包含兩岸關係未能改善、以綠能和天然氣作為發電主流的政策對於電力穩定供應的風險、環保議題的民粹化、修法取消法人董事讓企業無所適從，以及租稅改革提高營利事業所得稅對企業投資意願的負面影響。相信這些憂心早已存在許多企業家的心中，王理事長是把這些企業界的心聲很勇敢地表達出來，讓政府知道，也讓全國百姓知道。

從企業角度來看，這些憂心其實就是所謂「整體投資環境」；多數個別企業不會發聲而是默默承受，但他們實際上必須做出會不會增加在台灣投資、會不會增雇員工等經營上的決定，對台灣經濟會有重大影響。

過去一年以來，民間投資的狀況不佳。去年全年民間實質投資（固定資本形成）的實質成長為負0.9%，比前年的2.5%相去甚多。而且，投資情況是每季愈下：從第1季的正3.9%和第2季的0.3%，降到第3季的負4.4%和第4季的負3.0%。增加投資就是增加對於資本財的需求，也是增加對員工的需求。投資不振、勞動市場的需求不振與各界所看到和抱怨的薪資太低、實質薪資不漲等密切相關。

工總作為企業界的喉舌，把這些投資環境的實情表達出來，值得讚許。如果問題明明存在，大家視而不見，掩蓋不言，那就沒有解決的希望。問題攤出來，即使不可能立即解決，至少可以讓解決問題的機制開始啟動。

在這裡，我們回想起已故經濟學者查默斯‧詹森所提出「發展導向政府」（developmental state）觀念。根據他的描述，在日本和好幾個亞洲新興經濟體發展的早期階段，都看到了一個特別的型態，就是政府成立推動經濟發展的專責機構、指派專業官僚制訂經濟和產業發展政策、改善投資環境、給予民間企業投資誘因，以及國家領導人保護專業官僚做決策時不受政治勢力的干擾。

這樣的型態在日本、南韓和台灣都已成為過去。時空環境、政治運作和社會型態的演變造就了發展導向政府的崛起，也造成它的隕落。所幸，早期發展的成功造就了民營產業走向世界舞台。時到如今，國際級民間產業對於當前產業現況和未來趨勢的掌握，應該都超過政府。既然如此，怎麼還可能繼續由政府來主導產業發展的方向？何況，政府執政當局迫於政治壓力，不可能也無動機保護專業官僚免於政治勢力的影響。

但公部門還是有重要的角色要扮演，就是把整體投資環境弄好。發展導向政府既然已經不復存在，大家期待出現另外一個機制來代替它，從而對整體投資環境的改善，做出重大的貢獻。

這就是本文「發展導向企業團體」（developmental business associations）提出的由來。我們期待也期望企業團體不再沉默，要扮演發掘問題、提出解決問題方向、甚至推動解決方案的重要角色。

這樣的模式在工總前一任許勝雄理事長的任內，已經露出端倪。許理事長任內有很多建樹，其中廣被企業界、政治人物和媒體所引用的就是他在建言書裡所說的「五缺」─缺電、缺水、缺地、缺才與缺工。這五項是台灣整體投資環境的重要環節，是工業總會會員面臨的問題，也是包含服務業在內全國工商企業面臨的共同課題。

我們希望全國各主要工商團體，包含工業總會、工商協進會、商業總會、電電公會等都往同樣的方向努力。有些投資環境的改善，例如各領域產業人才的培育，透過工商企業的合作可以自己做，達到「自己的投資環境自己救」。其他必須靠公權力的，也可以製造改善投資環境的氛圍和氣勢。在當前的政治環境下，默默承受的時代已經過去；具公權力的主政者在很多情況下不會是主動出擊的個體，而是社會氣氛和傾向的「受眾」。如果創造出足夠的氛圍，行政也好、立法也好，都可以水到渠成。

（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)

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