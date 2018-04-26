2018年04月26日 04:11 中國時報 盛仰正

美國、北韓將於6月份舉行元首高峰會討論朝鮮無核化議題。目前，美國要求北韓在6個月至1年內完全棄核。在此之前，中朝元首高峰會已於3月底、美日元首高峰會在4月18日先行舉行，並就各方立場交換意見。北韓領導人金正恩亦將於4月27日首次跨越北緯38度線舉行兩韓元首會談，探討終戰宣言與和平協定框架。金正恩在近日密會美準國務卿蓬佩奧期間表明願完全棄核，並同意接受國際原子能總署的監察。川普在會見法國總統馬克洪時，公開讚揚金正恩坦誠和值得尊敬。川普先前亦特別推文感謝中國領導人習近平的協助。

然而，金正恩態度前後又為何有如此180度的大轉變？自其上任後無不積極發展核武及中長程彈道飛彈，射程最遠涵蓋美國夏威夷。發展核武對北韓金氏政權而言，不但是和美國的談判籌碼，更是金氏王朝政權維繫的保命丸。金正恩是真的願意完全棄核，還是另有目的？

自去年底聯合國安理會一致通過對北韓經濟制裁決議以遏止北韓核試爆及遠程試射，如今似乎起了相當作用。北韓先是參與平昌冬奧和南韓破冰，並透過南韓特使傳遞願與川普討論朝鮮無核化訊息。川普首肯川金會可能性後，金正恩又立即初訪中國人大、政協兩會後首次實質掌握黨政軍大權的習近平，此舉展現金正恩務實外交手腕以及北韓仍與中國密切的戰略協同合作。

據日媒報導，北韓可能在金川會中以朝鮮半島無核化為談判籌碼，第一是要求美國須確保金氏政權和北韓安全，進而要求停止美韓軍演並撤離駐韓美軍；第二則是要求解除經濟制裁和石油物資禁運。日媒高度懷疑北韓非核化及停止中長程飛彈試射的真實性；因實務上難以認定北韓廢核程度，況且就算廢核，對已取得製核技術的北韓而言隨時都可再重新製造，且日本仍在中短程射程內。

就朝鮮地緣政治結構與權力平衡而言，美日中俄強權皆不願見到朝鮮半島形成一個統一的敵對勢力，南北韓間的對峙與權力平衡是各強權的共同利益。對擁有絕對武統優勢且又能與美國抗衡的北韓而言，豈會輕易廢核？對在南海及台海問題上受美牽制的中國而言，北韓的核試挑釁是反牽制美國並作為利益交換的最佳籌碼，故習金會時習特別強調中朝間的戰略合作對話。對美國而言，駐韓美軍不只是維繫南韓政權最關鍵的要素，更是圍堵中國戰略的一環，故若要美國撤離駐韓美軍，更是難上加難。

因此，北韓真要廢核的可能性相當低。金正恩見川普的真正目的又是什麼？談判就是要以對方最想要或最害怕的點當作籌碼，金正恩成功以朝鮮無核化議題吸引川普坐上談判桌，其目的有二，一是解除禁運以重新取得石油和關鍵製核物資；二是在國內塑造至高無上威望以鞏固政權。

（作者為台日經貿文化交流協會台日關係研究中心執行長）

(中國時報)