民進黨消長的關鍵時刻

友善列印
中國時報
楊雨亭

近日來，民進黨政府政績持續不振下，大動作調度人事，徵調前行政院長蘇貞昌參選新北市長、高雄市長陳菊任總統府祕書長，以及任用爭議性高的吳茂昆任教育部長，一切為了保住執政權。在目前兩岸關係緊張以及中美針鋒相對的新冷戰思維下，民進黨的這幾年是關鍵時刻，一旦失去執政權，可能就在以後的歷史進程中趨於沒落，也就是說，如果在即將來臨的大選與縣市長選舉中失利，台獨勢力就再也不可能回到現今最盛的狀態。

最主要的背景是當前出現的美日以及其他「新舊列強」聯合的新國際勢力在全球圍堵中國崛起的格局，一定要防止台灣重回中國版圖。此一方面固然有中國本身在普世價值上應當考慮適度地增進；另一方面，以美國為首的新國際勢力，對於中國目前進行的一帶一路計畫，在第三世界與中亞、中東國家中所實施的「中國馬歇爾」補助建設政策，有可能形成一個新的中國「朝貢體系」而感到相當警戒。

因此，目前是台獨政權面臨國際政治上一個非常特殊而關鍵的時刻。在基本思維上，民進黨政府的策略是將其「借殼」的中華民國加入圍堵中國的新冷戰體系中。如果民進黨政府今後不能繼續完全執政，她在國際格局中的角色就會跛腳。

觀察與思考近日來台獨急進派的言行就可以獲得清楚的邏輯。第一，繼續卡管拔管，以免綠營長期經營很有成效的台大師生「綠化基地」淪陷。在使台灣社會中的政治意識和文化史觀的本土化、在地化、反中化不斷接續的工程中，台大是一個台獨勢力所盤據最主要的生產工廠。

第二，在台北市和藍營對抗沒有太大勝選的機率下，避免國民黨有重回首都執政的危險，寧可讓位給柯文哲，雖然柯文哲有部分染紅的現象，仍然是「同路人」。這是以次要敵人斷掉主要敵人的糧草，使藍營由於長期缺乏政治地盤而枯萎。

第三，賴清德一再以台獨言論刺激中國，乃是向美國鷹派表態，清楚表明自己的站隊序列。以美國為首的新國際勢力需要不斷積存與中國及早進行局部戰爭的機會，在未來10年甚至20年內，中國大陸的武力仍然不能和美日進行海空戰爭而取勝，美日的國防與情報部門對此有詳盡的計算。事實上，武力只是手段，主要是美國的政治目標。因此，需要由最能刺激中國的台獨首要分子出來「叫陣罵曹」。果不其然，中國受不了氣，開始文攻武嚇，讓美日得以伺機觀察大陸的實力與策略。

理論上，以台獨單獨的智慧與格局，尚不至於產生上述的戰略與戰術思維與行動，背後應有以美國為首的新國際勢力的謀畫。然而，此舉是使中華民國成為棋子而陪葬，在未來的時日中，台獨不斷地國際化，在必要的時刻，就可以將中華民國的外殼丟棄。然而，以美國過去半個多世紀以來的「禦敵於千里之外」的紀錄，如果一旦失敗，必然棄台灣而不顧。（作者為作家）

(中國時報)

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