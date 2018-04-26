2018年04月26日 04:11 中國時報 羅智強

可能是因為去年11月29日北檢從早上到午夜連訊馬英九近15個小時，遭到批評是「疲勞審訊」，這次北檢很天才，1次拆成2次，本周分2天偵訊馬英九，活脫司法版的朝三暮四。但我要說的是，北檢，真的很有事。

如果你在馬英九身邊當過近身的幕僚，你可能會覺得這位總統太龜毛、太拘謹、太守法、太不知變通，這位吃中興便當、卸任住破舊公寓的馬英九，其物質欲望之低已到罕見程度。

多年前，我曾看過一個評論，大意是在比較重視物質享受的蔡英文和不懂物質享受的馬英九，該文批評，一個不懂物質享受的總統，就不懂得如何為人民追求美好生活。

這怪怪邏輯先不評論，但至少顯示你可以在一千萬個地方挑馬英九的骨頭，但真正認識他的人、近身幫他工作過的人，會很驕傲而篤定地說，他是中華民國自民選以來最清廉的總統。要他貪汙涉弊，不如一槍把他斃了！

這位最清廉的總統，卸任後卻遭到超過百案的訟海追殺。尤其該受批判的就是北檢，先是以荒唐理由，在洩密案起訴馬英九，經法院一審判決馬英九無罪後，社會輿論開始轉向認為北檢起訴牽強。見洩密案可能將落幕，北檢立刻開闢第二戰場，為了要以三中案等黨產案入馬英九於罪。

北檢涉嫌多次無視外界對程序正義的質疑，被質疑透過媒體釋放對馬英九不利的案情消息，想要先營造不利馬英九的社會氛圍，以輿論炮烙公審，鋪天蓋地對外散布不實偵查資訊，企圖引導輿論，毀滅他的人格和名譽，以利於起訴。

這些作為已違反《刑事訴訟法》第245條的「偵查不公開」，馬英九怒告北檢檢察長邢泰釗等人涉嫌洩密。但北檢在馬提告當晚未經調查就全盤否認，把洩密情事全推媒體，並旋即回函答覆「礙難准許」，並續由偵辦三中交易案的黃檢察官自己審核決行，一點也不在乎外界對其球員兼裁判的批評。

更離譜的是，各種不實偵查資訊，反而散布得更嚴重、誇張。總之，一副不把馬英九繫獄，絕不善罷甘休的架勢。然而，馬英九今天之所以遭到如此凶惡的追殺，不是因為他和陳水扁一樣是個貪官汙吏，相反地，是因為太清廉到讓貪官濫權者礙眼。這也是已經被民進黨提名為高雄市長候選人的陳其邁名言「咱做總統，把馬英九關起來」的由來。關馬是不可動搖的目的，馬英九有沒有貪汙違法不是重點。

但這正是台灣人民不能坐視的事情，就如馬英九這次出庭時說的，「我不好戰，也不畏戰」。此戰之所以不可以畏，是因為這把政治清算的利刃封的不只是馬英九的喉，更是戳刺台灣司法正義的心臟。（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)