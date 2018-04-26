社論－政治異形踐踏法治 吃定蔡政府

2018年04月26日 04:11 中國時報 主筆室

在台灣這個號稱民主自由的多元社會，許多事一牽扯到「政治」就很容易導致非理性的鬥爭，陷入是非混淆的迷障中，以致於出現民進黨政府主導、教育部違法硬擋管中閔就任台大校長的奇案；或完全執政的民進黨，一面抹紅痛批柯文哲，另一面卻又考慮放棄提名、繼續和他合作競選台北市長的怪事。但這些都還不算最扯，更扯的是陳水扁現象，這位因「病」保外就醫的前總統，正活蹦亂跳演出挑戰司法尊嚴的荒唐大戲，完全執政的民進黨卻束手無策，這就只能用「荒謬絕倫」4字來形容。

陳水扁在關押6年又40天後，於2015年1月5日獲准保外就醫至今。這3年多來，剛開始他還頗為自制，但從去年開始即以打「擦邊球」並打帶跑的方式，不斷挑戰保外就醫的紅線；同時又積極透過臉書和錄影，表達他對各種政治議題、政治人物的看法乃至批判、爆料，成為台灣政治與社會的一大奇觀，更是邱太三自承的「有史以來的特例」。

保外就醫中止有兩個要項，一是原先申請的事項消失，二是違反《監獄行刑法》相關規定，符合其一即可撤銷回監。扁已獲得第13次展延許可，期限到今年5月4日。問題是，儘管網路上常有扁「裝病」的各種質疑，可病情治療畢竟仍是醫學的專業，一般人難以置喙，但保外就醫的陳水扁大刷其「存在感」，火力全開挑戰法律及主管官署、甚至蔡英文的權威，大肆操作其行走法律邊緣、操控支持者情緒、創造最大政治利益三部曲的「衝突邊緣」論，確是呈現在全台民眾眼前的事實！

陳水扁違反規定與承諾的事證，包括至少2次以上透過錄影，在政治集會場合作政治性的致詞，並入內用餐；參加兒子陳致中參選造勢晚會，上台送好彩頭並擁抱等，可謂多不勝數。而中監方面卻只能透過現場蒐證、提醒或警告不得再犯，基本上毫無作為。尤有甚者，扁近來更利用臉書粉專營造虛擬實境般的「新勇哥物語」，對國政時局指天畫地、使勁爆料，對蔡英文與邱太三極盡嘲諷戲弄，更串連扁派、獨派與深綠人馬，不僅完全展現無需「就醫」的豪情，更將所謂「保外」的各種規範徹底踐踏！

說白了，陳水扁已經變成一門不受控的自走炮，一個深綠極獨、讓民進黨都感到恐懼不安的「政治異形」，而蔡英文竟然淪落到只能意在言外地說「這樣對陳前總統保外就醫，不是件好事」，如此自我矮化的謙卑再謙卑，根本就是民主法治的大笑話！而邱太山面對扁的囂張言行，也只說「這個社會講幹話的人，實在沒有辦法回應」，像個有苦難言的小媳婦，外界可以了解他的苦衷，卻實在無法同情。如此見風轉舵，上行下效，小小第一線的中監自然也就自我收斂，當為不敢為，最終淪喪的是政客不在乎的法治尊嚴，乃至全民對法治的信任。

對於已經完全執政的民進黨來說，處理扁案有三種選擇，一是總統特赦，二是撤銷保外就醫、回監服刑，最糟的是像現在這樣不上不下、不清不楚地繼續讓扁「變相出獄」，卻要隨時提防著他爆發狀況。但不管是哪一種選擇，都應該依照法律的規定與程序而行，絕不能以政治力操弄扭曲。

蔡英文至今沒有對陳水扁進行特赦，相當程度意味著民進黨有社會觀感的考量以及對法治是非的判斷與重視。但另一方面，對陳水扁的越界與挑釁沒有依法處理，也說明了蔡英文在扁案上的思考，仍是政治高於法治；畢竟真正放了扁，將是對民進黨和蔡英文的一大威脅，但真要讓扁回籠，民進黨也無法承受那麼大的壓力。利弊權衡之下，就變成這麼心照不宣地拖下去。

扁家貪腐弊案曾經是全民公憤批判的焦點，也成為整個民進黨的夢魘與恥辱的烙印，更是對所謂「台灣民主夢」的最大反諷。如今民進黨重返執政，當初的慘痛教訓竟全然拋諸腦後，更在全民的注視下，上演了這麼一齣自以為務實精算，卻葬送了正派政治與法治基礎，讓扁案成為台灣「有法無天」的荒謬劇，最終除了選票的現實審判，更會導致無窮的後遺症。

(中國時報)