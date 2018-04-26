黃煌雄的真心話

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中國時報
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「促進轉型正義委員會」主任委員被提名人黃煌雄的視野與胸襟果然不同，25日立法院司法及法制委員會審查被提名人資格，在答覆有關《促轉條例》清除威權象徵以及保存不義遺址的相關詢問時，他認為，如果因而加深台灣社會的對立，就是促轉會的失敗；如果能夠藉此讓台灣社會形成共識，就是促轉會的成功。

黃煌雄的這番話很直白。事實上，蔡英文總統在《促進轉正義條例》三讀通過時，就曾表示，「轉型正義的目標是和解，而不是為了鬥爭」；蔡英文認為，轉型正義完成之後，台灣將不再有任何政黨要再背負威權統治的包袱，而人民也不再會因為痛苦的歷史記憶而相互仇恨。

黃煌雄的說法跟蔡英文的話意義相近，也就是說，促轉會應該以「讓社會透過轉型正義的施行，走向理解、走向和解」為目標，而不是另一波對立的開始。然而，要做到這點，卻極為困難。有促轉委員被提名人陳翠蓮一聽到黃煌雄可能擔任主委，就決定拒絕被提名，時代力量立委黃國昌、徐永明更是反對黃的提名。從此可以看到，黃煌雄連就任的挑戰都不小，遑論日後實際執行任務時，在「姑情嫂意」之間如何拿捏，恐怕更是困難重重。

特別是，從《促轉條例》對所謂「威權時期」的時間界定到促轉會的5大任務中，有關「開放政治檔案」、「清除威權象徵、保存不義遺址」及「不當黨產處理及運用」等，都充滿了針對性，再加上促轉委員的特質，可以預期，如果沒有蔡英文以總統加上黨主席的身分給予超大力度的相挺，黃煌雄的真心話大冒險要能付諸實現，幾乎是不可能的事情。

那麼，蔡英文準備好要和解了嗎？

(中國時報)

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