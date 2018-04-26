學學美國保護公路警察

2018年04月26日 04:11 中國時報 劉屏

不久前，加州傳來消息，說車輛駕駛人如果違反《換道法》（Move-over Law），今後除了罰款754美元（約合台幣2萬2千餘元），還要扣3點，而且必須得親自出庭，否則處罰更重。

《換道法》規定：車輛駕駛人看到警方在路邊執勤，必須讓出最右側車道，換至第二線；如果無法換線，例如道路只有一線，或第二線有車接近等，則車輛必須立即減速。此一法律的適用範圍逐步擴大，如今除警車之外，救護車、拖車、施工車輛等，都獲得這種保障。美國的交通法規係各州權限，聯邦並無統一規定，但如今全美50州已先後實施《換道法》，只有首都華盛頓尚無強制規定。

車輛駕駛人都怕扣點。在美國很多地方，只要扣2點，汽車保險就可能加倍；如果1年扣了4點，下場是吊扣駕照半年；而且可能累進罰款。於是前述加州的規定一時之間成為熱門消息。然而沒多久就發現，這是假新聞。蓋加州固然處罰違反《換道法》之行為，但並無前述的新規定。

問題是，當時幾乎沒有人懷疑那則新聞。細究原因，固然是加州的交通罰款愈來愈高，例如今年新規定，占用公車上下客處，罰款976美元，所以再加一項也不令人意外。但更重要的，是美國實施《換道法》日益嚴格，不但普及各地，而且罰則愈來愈嚴，無不希望藉由高額罰款加上扣點，以進一步保障執勤員警的安全。很多人非但不懷疑，反倒稱許此霹靂手段。

就在今年初，美國新墨西哥州，一位婦女行車超速，撞及執勤的警車。警車受損，員警受傷，婦女自身車輛也翻覆，不但本人重傷，更不幸導致車內的6歲幼子不治。婦女在傷痛之餘，還要面對司法訴訟，因為不論員警受傷或幼子喪生，都是這位婦女的法律責任。

這次國道警察郭振雄、葉家豪兩位在執勤時殉職，原因係肇禍的大貨車駕駛過於疲勞所致。這類案例在美國也發生過，其中一次發生在加州。數年前，感恩節過後的「黑色星期五」，男性駕駛人載著妻子和4個女兒四處購物，30小時內只睡了4小時，結果撞上警車，自己的兩個女兒也因為未繫安全帶而喪命。和新墨西哥州那起事件一樣，雖係地方新聞，卻成了全國焦點，因為家庭悲劇之際，身為駕駛人的（父）母親還要因為殺人罪而遭起訴，令人嘆息不己。

公路警察是很高風險的職業，如何確保值勤員警安全日益受到重視。以《換道法》而論，早年多係宣示作用，未必有罰則；今天普遍具有強制作用，且罰則愈來愈嚴。密西根州不久前更新規定，要求「至少要讓一線，或讓出2輛車的寬度」，且明確訂定：違法者，處徒刑90天，或併科500美元；致員警受傷者，處刑2年，或併科1000美元；致員警死亡者，處刑15年，或併科7500美元（約台幣22萬餘元）。

駕駛人可能有各種理由不讓道，例如車輛太多、不及換線等等，因此唯有祭出重罰，方得以產生足夠的嚇阻作用。其精神是美國人常說的，「他們保護我們，誰來保護他們？」

(中國時報)