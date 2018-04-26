軍公教警消 兵分四路還擊

2018年04月26日 04:11 中國時報 張亞中

這幾天，一群群軍公教警消的朋友被逼著走上街頭，這是國家的悲劇與恥辱。

我們的國家何其不幸！領導人帶著一群執政官員，背棄國家社會穩定的重要力量、摧毀人民對於國家的信任、傷害《憲法》保障人民財產權的神聖原則。

所謂軍公教年金改革，一開始就是個被誤導的騙局。軍公教的退休金不是一般所謂的年金，退休金是人民在有工作收入時為退休生活所長期儲存的「儲金」，為《憲法》第15條所保障的人民財產，只是等到退休時才能領取。退休金是公務員退休時依法應得的養老財產，絕對不是國家所給的社會福利，退休金一毛錢都不能少。

公務人員退撫基金存在之目的和任務是「保證支付」退休金，為擔保性質的儲金，與社會保險基金是由被保險人付保險費所成立、屬互助性質分散風險的基金，二者完全不同。而且退撫基金超過4600億元，足以擔保7年以上公教人員退休金總額，退撫基金顯然已是超額準備，完全足夠支付。如今民進黨政府卻以可能破產為由，大幅減少軍公教人民退休金，這是國家推卸雇主法定責任，侵害人民財產權，是公然的欺騙。

聲援八百壯士走上街頭，因為他們所捍衛的，不只是退休金樓地板與天花板應為多少的「價格」問題，而是捍衛《憲法》財產權、政府誠信、軍人尊嚴的「價值」問題。八百壯士與軍公教警消要了解，這是一場捍衛價值的戰役，也是一場長期與全面的戰役，唯有如此，才能讓違憲、違法、無情、無理的政府屈服。

第一路的還擊，是「釋憲」，但是民進黨政府任命的大法官並不一定公正，他們之中多人甚而已經公然違憲贊同台獨分離主義。砍軍公教退休金，本身就是一個政治決定，要想從「釋憲」得到公理並不容易。「八百壯士」與其主動要求釋憲，不如讓其他政黨發動釋憲較妥。

第二路的還擊，是「公投」。公投的結果雖然不必然能反映社會的正義，但它本身是一個社會動員、傳達價值、群聚向心力的必要過程。適用策略分年逐次推動相關公投，讓此一議題不要冷卻是必要路徑。

第三路的還擊，是「陳抗」。但是一定要了解，陳抗不應只在立法院或行政院，而要在各縣市遍地開花，以讓所有政府、人民普遍了解到此事的本質與嚴重性。長期與全面的抗爭才能有張力，也才能延續。

第四路的還擊，是「選票」。如果沒有民進黨的支持，太陽花運動能成功嗎？任何一個社會運動，背後沒有政治力量支持是不容易成功的。軍公教應要求支持的縣市長或議員候選人承諾，若當選後將依《憲法》立刻補發被中央政府剝奪的退休金，補額由地方政府與中央政府交涉取回。

「政府不得以任何理由、任何方式剝奪人民退休金財產」是這次陳抗的神聖理由，希望八百壯士及軍公教們堅持下去，同時呼籲任何有良知的公民也應一同給予支持。（作者為孫文學校總校長、國立台灣大學政治系教授）

(中國時報)