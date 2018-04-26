2018年04月26日 04:11 中國時報 鍾琴

被譽為民進黨中生代明星和未來共主的賴清德，連續兩屆台南市長任內民意支持度一直很高，2017年底北上馳援接任閣揆，不但是他首度接觸中央業務，也給了所有國人近距離檢視他的機會。

然而近半年來，全國人民的心情早已從「高期待」變成「重傷害」，從勞基法的治絲益棼各方皆傷、軍人年改的違憲背信砍退補現、解決產業「五缺」問題一無進展，到偷渡式地脫手核燃料之後所謂「乾淨的煤」，這位綠營大將非但未能在推動國家經濟發展方面有所建樹，甚至連最基本的經濟素養和依法行政原則似乎都無掌握能力，因此才會令人訝異地說出「中美貿易戰爭有利於台灣產業」這種詭異論點，以及在「卡管案」中只看顏色不論是非，任憑旗下一幫綠官凌遲羞辱台大依法遴選出來的準校長。賴本人也好像心癢難耐，時不時忍不住嘴砲和對岸「分享」他的台獨理念。

大陸連續在南海、台海的軍演，即是衝著他的台獨而來，儘管民進黨政府粉飾太平、不以為意，但是這樣強烈的訊息絕無僅有，不僅給賴清德為首的台獨勢力警告，也在對美日展示對台武統的實力。

綠營內人才匱乏乃眾所周知之事，但所謂民意支持度最高者資質不過如此，還是不免令人感到意外。資質差一點其實也沒有關係，只要秉性誠正，腳踏實地，能夠務實帶領行政院團隊努力為台灣經濟找活水、尋出路，必定還是會贏得廣大民眾的尊敬和支持。但若其剛愎自用、傲慢專橫，甚至角色錯亂到一再以中華民國最高行政首長的身分疾呼台獨、挑釁大陸，置全國人民身家安危於險境，則其不適任閣揆一職已是不由分辯了。

要記得「中華民國行政院」並非民進黨黨部，「行政院長」亦非黨職，中華民國的人民絕不會坐視其中央最高行政首長公然發表違憲（且不說危害民眾自身權益的）言論而沒有反應。蔡賴體制即使想要「借殼上市」，也還得先通過2300萬人首肯贊同這一關，哪裡會是隨便一個黨說說就算？此不正是民主法治的精義所在嗎？或者民進黨一旦掌權執政後就全盤忘記了呢？

建議賴清德若一定要大聲疾呼「台獨」，請拿出膽識恢復平民身分，重返街頭運動，而不是濫用國家名器，強暴廣大民意。

（作者為前行政院新聞局長）

(中國時報)