2018年04月26日 04:11 中國時報 彭懷真

美國國務院上周公布人權報告，每年台灣都有幾項特別差。去年公布最差的是家庭暴力及對外籍勞工的剝削，今年最糟的為腐敗和剝削外勞，外勞的人權未獲得保障連續上榜。

政府喊著要推動「新南向政策」，卻忽視來自東南亞工作的人群。政府只寄望這些人的勞動力，卻漠視這些朋友的人權需求。政府口口聲聲強調人權，遇到了移工、新住民，就退縮。民進黨政府對新住民、外籍工作者的重視程度遠不及國民黨執政階段。

我個人長期受內政部移民署之邀擔任委員，任務是監督政府對這些來自世界各地的朋友能在台灣能獲得性別平等、能享受文化多元、能被充分尊重。在馬英九政府為了協調各部會的相關業務，有了新住民事務協調會報，聘請29位委員，我獲邀，是10位民間委員中唯一的學者。

該會報由行政院長親自主持，毛治國院長重視此工作，一年之內召集了4次會議，商討具體的議題。由於是院長主持，副召集人召集會前會先溝通，使議案充分準備。正式開會時，各部會多由正副首長出席，地方政府的副首長是委員者多半親自出席，因而對各議題能迅速決策。

自從蔡英文上台，行政院偷偷降低此協調會報的重要性，召集人由政務委員出任，至今兩年只開過兩次會議。各部會多半派司長、縣市政府派參議，會議的重要性明顯下降。在議題方面，新南向既然是政府強調的，僅有第一次由內政部提出「新南向工作計畫之新住民培力執行措施辦理情形報告」，然後就無下文。

有委員建議比照原住民委員會在行政院成立「新住民委員會」，但未仔細討論就被擱置。在台灣這塊土地上，已經有比原住民還要眾多的新住民，還有新住民所生的子女，加起來接近100萬。有60萬來自世界各地的勞工在這塊土地，從事著絕大多數台灣人不願意做的工作，這些支撐台灣經濟和台灣家庭的好朋友，生活、工作、家庭、教育、信仰各方面，都面對重重難題。卻連基本的宗教崇拜需求都無法滿足。

去年最糟糕的人權問題家庭暴力也與新住民密切相關，新住民新娘承受婚姻暴力的比例高得嚇人。去年女性整年家庭暴力通報案件大陸及港澳1540件，外國籍1652件，還有龐大的黑數隱藏在各地，來自異鄉的女子忍受暴力，求助的管道有限。

美國國務院的人權報告是各國政府都知悉的，當政府為新南向敲鑼打鼓宣傳時，對方看到這份報告還會支持與我國的合作嗎？（作者為幸福家庭協會理事長）

(中國時報)