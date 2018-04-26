166公尺大佛拈花 高雄現身

2018年04月26日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

大佛拈花─地球心靈文化節25日舉行展前記者會，前駐越南大使黃志鵬（右起）、三鍠公司董事長蘇麗華、中國旺旺控股有限公司獨立董事簡文桂、淡水天元宮創辦人黃阿寬、中國信託創投董事長王志剛、金仁寶集團董事長、和解台灣．和平地球推動委員會主任委員許勝雄、國際禪畫藝術家洪啟嵩、台灣覺性地球協會會長龔玲慧、永豐順、萬順建設監察人吳碧河、台開集團董事長邱復生、臨終關懷蓮花基金會董事長陳榮基、歐世克實業有限公司董事長林文等一同出席。（杜宜諳攝）

世界最大的佛畫即將在高雄現身！藝術家洪啟嵩表示，他自17年前萌生畫巨大佛像的念頭，用了5噸重的畫布和一個游泳池的顏料，完成高166公尺、寬72.5公尺的大佛拈花像，是圓山飯店的兩倍高。畫作將懸吊在高雄展覽館的穹頂，民眾可以躺在地毯上，仰望大佛，「我畫的不只是大佛，也是所有人的良心善性。」

洪啟嵩表示，2001年，當他得知塔利班摧毀阿富汗兩尊建於西元6世紀的世界遺產巴米揚大佛時，十分心痛，「佛陀面對這個狀態，祂會做什麼？祂會懲罰這些破壞的人嗎？我思考後認為，佛陀反而會幫助這些人，讓他們覺悟，才能讓慈悲遍滿地球，因此決定畫大佛，當做自我和解的答案。」

高科技布料無毒顏料

總面積12000平方公尺的大佛，繪製過程十分艱辛，洪啟嵩表示，他先在紙上畫，再到布料上嘗試，還一度前功盡棄。後來有業者提供高科技布料，以及常年不褪色、無味無毒的礦物顏料，才順利完成。又恰巧高雄展覽館落成，大小正好能完整展示畫作。

洪啟嵩表示，「我畫每一筆的時候，都在想著佛陀，也想著每一個人，一筆一筆磨平心中的任何衝突。有時候一天甚至會畫到12小時。」

一筆一筆 磨平衝突

洪啟嵩認為，大佛猶如一個「覺醒雲端」，每個人心中的良善，都能夠與大佛連結，成為覺醒的網路，「其實是大佛畫我，不是我畫大佛。我不過是個執筆的、做工的人，是大家良善的心，驅使我做這件事。」

金仁寶集團董事長許勝雄也表示，佛學中有「大言鏡智」，人看到鏡子裡是不是真相，並不盡然，但若心存善念，看到就是善的，「我原本認為，台灣怎麼可能和解，地球怎麼可以和解？覺得是緣木求魚，後來卻漸漸被洪啟嵩說服了。」

心靈文化節活動多樣

除5月9日到13日在「大佛拈花—2018地球心靈文化節」欣賞世界上最大的佛像，還有雲門舞者李靜君、京劇天后魏海敏、優人神鼓、志樂制樂、灣聲樂團等節目，12日晚上也將舉辦萬人靜坐活動，全球串連正念。

(中國時報)