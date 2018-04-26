長榮桂冠飄粽香 預購有優惠

2018年04月26日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

端午節腳步接近，長榮桂冠酒店（台中）自5月5日起至6月18日推出「端午香粽」，呈獻25年來的經典暢銷產品，包括荷香裹蒸粽、飄香台鮑粽、羅漢香素粽、桂冠海味粽及八寶養生粽，每顆單價從110元至200元不等，5月31日前預訂可享9折優惠。

除了有綜合口味的5入、10入經典禮盒，在包裝上，延續去年的「環保」主軸，紀念款禮盒推出可重複使用的保冷袋，以喜氣的大紅大橘二款搭配，送禮體面又大方。

長榮桂冠酒店（台中）堅持以傳統、經典為訴求，其中廣式粽經典代表作「荷香裹蒸粽」，以荷葉代替一般傳統竹葉，使粽香帶有雅致清香的氣息。另外，還推出豪華海味的台式粽「飄香台鮑粽」，Q彈口感的鮑魚，搭配黏性強的長糯米及油潤的鹹蛋黃，再加上豬肉、魷魚、干貝、香菇、栗子等豐富食材，滿足饕客味蕾。

為讓消費者有更多選擇，長榮桂冠酒店（台中）也準備素食的「羅漢香素粽」，嚴選各式食材入料，選用富含多醣體的香菇，粒粒飽滿的花生，再搭配煮熟後白皙透亮的長糯米，樸實清爽的口味帶有一抹清香，可以推薦給喜好簡單的人享用。

除了鹹味傳統粽外，還有甜味八寶養生粽，鬆軟綿密的蓮子搭配綠豆、花豆等營養價值高的豆類，加入黑糖，甜而不膩的口感讓喜歡甜食的朋友多了一項下午茶選擇。

「端午香粽」綜合禮盒10入有荷香裹蒸粽、飄香台鮑粽、羅漢素香粽、桂冠海味粽、八寶養生粽各2顆為1,630元、經典禮盒10入包括桂冠海味粽5顆、飄香台鮑粽5顆1,950元、古味禮盒飄香台鮑粽10入2,000元、素粽禮盒羅漢素香粽10入則是1550元。

(中國時報)