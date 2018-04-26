胡娜油畫 溫布頓博物館收藏

國際網球名將胡娜開畫展 近百幅創作來台展出
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中國時報
、中時電子報／／台北報導
胡娜站在「佛國的淨土」作品前留影。（劉宗龍攝）

從享譽國際的網球名家，到無師自通成為專業畫家，受到藝術圈肯定，胡娜表示自己其實是在夢中看到自己手上的球拍變成了畫筆，就此開啟了作畫的欲望。不僅拿起畫筆就停不下來，近年她更感應到自己生命的轉變，其實是為了畫《法華經》這一使命。

胡娜的《法華經》油畫展世界巡迴第二站，25日在台北中正紀念堂一樓藝廊開幕，前政務委員黃光男致詞時指出：「現代藝術多講虛擬實境，看胡娜的畫會發現她的夢、感應是如此真實。」認為從她的畫中能體會到神祕主義，且畫中充滿的力量感，是當今台灣十分需要的；慧吉祥活佛亦指出，胡娜的作品意境，適足以作為現代人的心靈滋養。

過去6年來胡娜畫了近300幅畫作，包括以45幅畫展現《法華經》28品故事，以及印象派《彩虹天國》、《聖山》、《樹與花之舞》等，天堂網球、芭蕾系列全新作品，其中《我的教練外祖父》是2013年的創作，表現出自己對外祖父溫岭的思念之情以及由他啟蒙的網球生涯，此畫今年6月將獲英國溫布頓博物館收藏，康寧大學副校長馬西屏打趣，由網球選手出身而今畫作受到收藏，胡娜讓大家「見證奇蹟的時刻」。

世界華人文化交流會主席傅春安、體壇名人紀政等人亦到場祝賀，傅春安指出，2014年胡娜在新加坡的畫展中即興揮毫的畫作，即讓他驚豔不已，「雖然沒去過靈鷲山，畫出來卻如親歷其境」；紀政表示，胡娜從傑出的網球選手變成專業畫家的成績，為運動員爭了口氣，把「頭腦簡單四肢發達」的標籤撕下來。

(中國時報)

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