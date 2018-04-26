女童因家暴失禁 辛曉琪機警救援

2018年04月26日 04:12 中國時報 蔡琛儀 專訪

辛曉琪出道32年，將在9月29日首度登上台北小巨蛋開唱，她以〈領悟〉、〈味道〉等經典情歌紅透半邊天，受封「療傷歌后」，在成為歌手前也是一名好老師，學西樂出身的她，從高中開始當鋼琴家教，發片後仍兼職當了一陣子鋼琴老師，在杏壇近20年，透過孩子的世界，她從中看到社會縮影。

她印象最深刻曾教過一個小女孩，意外發現小女孩會尿失禁，探究之後才知道孩子長期處於家暴環境中，因爸爸家暴，哥哥也被影響有了暴力傾向，小女孩個性文靜，無處宣洩情緒才導致尿失禁，讓她心疼不已，一反勸合不勸離的觀念，苦勸小女孩的媽媽趕快離婚。

最好的傾聽者

辛曉琪從小志願就是當老師，玩扮家家酒時總扮演老師的角色；在課堂上她是嚴師，學生若不認真練琴，她就會預告：「回去跟媽媽說，下禮拜再沒有彈好我就要打人了。」若學生還是沒有達到標準，她會說到做到教訓學生，「不能只是講一講，久了學生會不相信，我是很有原則的。」她誠信第一，也賞罰分明，會送表現好的小朋友貼紙、文具等作為獎勵。

她雖嚴肅，卻能讓學生崇拜，主動對她訴說心事，「他們覺得我是很好的傾聽者，會感覺我是真的關心他、愛他，所以他們對我是又怕又當朋友。」即使如今學生們已結婚生子，在路上遇到也會和她打招呼，或是攜家帶眷捧場看她的演出，她表示現在沒有想再回頭執教鞭，認為當年的老師夢已經圓滿。

大學生喊老婆

辛曉琪雖然喜歡小孩，但哥哥姊姊甚至姪子、外甥都已經有孩子，且她和前夫過去未計畫生小孩，再加上先前為了照顧年邁的父母、四處忙演出，現在更沒有餘力再去想結婚的事，只希望可以享受愛情就好。

單身的她，一直都有不少熱情的追求者，甚至有小20歲的嫩男示愛，但始終沒來電。她笑說，有大學生在網路上稱她「老婆」，還有人追她的車，「他們就喜歡我，我有什麼辦法！」堪稱是「鮮肉磁鐵」。辛曉琪「人生若只如初見」巡迴演唱會門票已開賣，詳洽KKTIX或全家便利商店。

(中國時報)