孫安佐上銬出庭 「我只想看動漫」

2018年04月26日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

孫鵬、狄鶯的18歲獨子孫安佐3月28日在美國涉嫌恐攻威脅被捕，賓州法院於台灣時間25日晚上8點30分召開預審庭，頂著平頭、上銬出庭的孫安佐在晚上7點30分左右抵達，被媒體詢問有沒有什麼話要說時，他一臉稚氣地對媒體回了一句：「嗯～我只想看動漫！」讓人傻眼。這也是他被捕後，相隔28天後首度在媒體前曝光。

經過近1小時的庭訊後，神色自若的孫安佐在警員戒護下搭囚車離開，現場媒體追問他為何要買槍時，他卻答非所問說：「我只是很感謝支持我的朋友而已。」之後還對著新聞台攝影機微笑。

狄鶯夫妻未出席

跨海救子的孫鵬和狄鶯，則在律師的建議下沒有現身，他們聘請的美國金牌律師凱勒表示：「我請他們今天早上不要出席，但她們的心思都在這。因為我在這代表這位年輕人，他們雖然很想來，但並不需要。」至於孫安佐的精神狀況，他則透露：「我們讓他接受了精神鑑定，他的表現非常好。」因此不會用精神狀態當作辯護策略進行認罪協商。

賓州上達比郡警局總監奇伍德事前透露，他被告知辯護律師正請求孫安佐家人同意，會在庭上提出放棄聽證，推測孫家想要加快案件進行的速度，並以認罪換取減刑，庭訊後，律師確認已申請放棄聽證，以換取減少一項持有犯罪武器的指控，5月23日再開庭。

(中國時報)