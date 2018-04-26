ISSEY MIYAKE 台中BOUTIQUE登場

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

me ISSEY MIYAKE經典情歌靛藍色密褶圓領短袖上衣，全球限定色，限量10件，7200元。（ISSEY MIYAKE提供）

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE經典舞曲靛藍色五分寬管褲，全球限定色，限量20件，1萬3300元。（ISSEY MIYAKE提供）

全新台中市政BOUTIQUE中，使用花蓮生產的蛇紋石，串聯4個品牌的不同賣場空間，並傳遞深植在地文化的獨特觸角。（ISSEY MIYAKE提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE經典節奏海軍藍色化妝包，全台獨家限定款，限量30只，9200元。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE台灣代理商君梵有限公司，整合旗下PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE等4大品牌，開出占地近200坪的台中市政BOUTIQUE。（ISSEY MIYAKE提供）

模特（左）穿上me ISSEY MIYAKE全球獨家限定經典情歌靛藍色密褶外套，手拿全台獨家BAO BAO ISSEY MIYAKE經典節奏海軍藍包款，以設計師認為最能代表品牌的色調慶祝新店誕生。（ISSEY MIYAKE提供）

中台灣出現時尚新地標！ISSEY MIYAKE台灣代理商君梵有限公司，整合旗下4大品牌，於台中七期地段開出近200坪的全新台中市政BOUTIQUE，自選地至完工耗時兩年時間，業者斥資近6000萬元打造融合台日元素的精緻內裝，吸引大批品牌主顧搶先一睹。

空間設計融入在地文化

這家全球首家將PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE、BAO BAO ISSEY MIYAKE等4品牌整合於一氣的門店，空間設計委交知名日本設計公司MOMENT DESIGN負責，由平綿久晃擔任首席設計師，200坪大店多處使用台灣傳統水磨石建築技法，花蓮產蛇紋石打造的主視覺牆面，則串聯起4個不同賣場空間，融入在地文化筆觸。而BAO BAO ISSEY MIYAKE賣店的商品展示櫃，更選用出自日本工匠之手的獨特錘紋鋁片，散發出宛若品牌所蘊含的摩登和風。

慶開幕 限量單品搶話題

慶新店開幕，在君梵向日方極力爭取下，以靛藍、銀灰色系為主調，共推出約20款全台，甚至全球限量款單品，亦引起在場貴賓們的熱烈詢問。以「融合在生活中的設計才有其生存價值」為中心的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，針對設計師認為最能代表品牌的靛藍色調，復刻出輕量皺褶圓領無袖洋裝等經典旋律系列單品。以好收納、便於照料聞名的me ISSEY MIYAKE則自熱銷的密褶圓領短袖上衣等品項著手，推出全球獨家的經典情歌系列。

而BAO BAO ISSEY MIYAKE，自2018春夏系列取材日本傳統工藝與建築中的靈感延伸，以日本代表性繪畫傑作發想，將河流意象、象徵梅花的金箔與代表性三角片結構結合，描繪出全台限量的獨家經典節奏包款。獻給男士的HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE，就本身透氣網眼皺褶布料著手，染上靛藍、銀灰色澤的經典舞曲全球限定款，勾勒出當代男性寬鬆的舒適輪廓。

(中國時報)