大金空調溫溼雙控 重磅登台

大金東協大洋洲地域副支配人安藤省吾（左起）與和泰大金總經理王玄郎，日前率領媒體參觀泰國大金壓縮機工廠及分享大金工業發展。（石欣蒨攝）

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中國時報
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7月31日前購買大金家用變頻空調RX（K）～4MX（K）系列機型，享每組現金回饋最高5000元、主機板7年保固等優惠。（和泰大金提供）
大金全新橫綱FTXM-S系列，即將在5月初正式開賣，售價待定。（和泰大金提供）

面對全球各地暖化、氣候變遷帶來的環保問題，大金早於2013年就推出R32環保新世代冷媒，全球年銷量達千萬台之餘，品牌也以消費者需求為主要發展目標，同時滿足在地化、環保、服務等各方面條件，像台灣就將推出專屬具備「Hybrid Cooling溫溼雙控技術」的全新商品，也因著到位的商品及服務，大金工業去年營業額就達2.3兆日圓。

響應節能 推出在台最高規格

大金東協大洋洲地域副支配人安藤省吾就表示，目前品牌的事業版圖擴展至海外的占比，就已經達到8成、日本2成的高比率，而品牌多年來正是以扎實的步調，才會一步步走向國際，同時也實行在地化的管理進而提高銷量，「大金跟其他企業不一樣的是，會信賴及善用當地的文化及人才，做出在地化適合的商品，才能迎合當地消費者的需求。」

以東南亞舉例來說，為了其供電電壓仍不穩定的狀況，因此大金就針對此作新的開發，讓其以最低電流，也能持續供應最有效能的運作；而台灣所推出的「Hybrid Cooling溫溼雙控技術」，也是因為本地消費者能了解到溼度影響體感溫度的概念，加上政府對節能效能的嚴謹規定，所以將在台推出為當地而設，且最高規格的大金全新橫綱FTXM-S系列。

7月底前現金回饋最高5000元

今年大金空調總代理和泰興業也推7月31日前購買大金家用變頻空調RX（K）～4MX（K）系列機型，可享每組現金回饋最高5000元、家庭用戶提供「主機板7年保固」、壓縮機10年、全機3年保固等優惠，至今已帶到銷售達3成成長，而之前公布今年135億元的營業目標，業者相信也將會順利達成。

(中國時報)

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