春電展開鑼 靚品新機任你玩

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳大任 報導

Prynt Pocket動態相印機可「印」10秒鐘影片，售價5980元，相紙888元。（蘇蔓攝）

Kodak相印機預計5月上市，隨拍即印，價格約在6000元以下。（蘇蔓攝）

今年春電展各電腦品牌雖未參展，但包括燦坤、全國等7大通路商推出特惠促銷。（蘇蔓攝）

樂視達網紅美拍神器PIRO mini售價4680元，展場特價3680元，再送腳架。（蘇蔓攝）

Pawbo智慧泉原價6880元，STUDIO A於春電展推預購價5980元，再送3片濾芯、寵物智慧扣及鮮肉泥。（Pawbo提供）

受到網購普及的影響，近年大型的3C展覽活動也面臨轉型的挑戰，往年被視為年度3C採購指標的春電展，今年定位為「上半年度最好玩的3C展」，不僅主打各式新品的實機體驗，近年正夯的無人機也在現場設有專區，同時舉辦比賽，大會預估今年將可吸引30萬觀展人潮。

通路品牌優惠齊發

台北市電腦公會將於4月27日（周五）至30日於台北世貿一館舉辦「2018春季電腦展」，主角是採用第8代Intel Core i處理器的最新機種，包括燦坤3C、全國電子、彩虹3C、茂訊、三井、華克、崑基等7大通路商領軍，現場除了摸得到最新機種，各家也祭出贈品及優惠。

各品牌也發動優惠好康，例如宏碁搭上電影《復仇者聯盟3》推聯名款，購機即送電影票和抽香港迪士尼度假雙人遊；捷元ZEUS 15R宙斯電競筆電於會場開放預購，同時推出韓國5日遊大獎；微星新機GE63 Raider RGB搭贈市價達3480元好禮。

今年展場將有多項亮點商品，例如STUDIO A將搶先展出預計5月上市的Pawbo智慧泉，它其實是可透過網路遠端遙控的寵物餵食器，會自動給水，利用掛在寵物頸部的寵物智慧扣，即可記錄其飲水習慣，專用APP還可同時追蹤不同毛小孩的資訊，該品牌還推出寵物遊戲點心機、寵物互動攝影機。

拍照選擇多更多

另外，拍照也有更多新選擇，例如Kodak將在5月推出既是相機也是相印機的數位拍立得，按下快門幾乎不用等待即以熱昇華方式印出相片；STUDIO A也推出一款可「印」10秒鐘影片的相印機，透過APP錄下短片再印出一張照片，當手機掃描相片時，即會在螢幕上顯示當時錄下的影像，相當有趣。

近年正夯的無人機，主辦單位特別劃設專區，並舉辦第一屆世貿無人機飛行競賽，將分成高手競技的「飛手競速賽」及一般民眾參與的「Tello闖關賽」。飛手競速賽將集結港台兩地32名頂尖選手一決高下，現場也會以實況方式播放選手第一人稱視角的比賽影像，非常刺激。參與Tello闖關賽的民眾完成比賽就能獲得DJI小禮物。

(中國時報)