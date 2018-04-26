2018年04月26日 04:11 中國時報 林文義

遙祭困於水中未歸之人，深海如永夜，求生的仰望猶若祈盼星光的照映；來不及留下遺言，生死兩茫茫，他們存在或幻滅的魂魄想說什麼？

主啊，人類是如此悲哀；然而大海，卻那樣湛藍。

──遠藤周作《沉默》

鬼頭刀追食飛魚，由南到北的湧潮激浪，已成季節必然的日常；那麼在兒孫慌亂神色、苦尋不著失蹤的祖父病體、未見茫茫生死的祈求和等待的時刻，他們是否依循千年來祖靈的諭示──砍樹造舟，夜海獵魚？

祈求和等待的時刻？事實上時間已歸零。

一切的一切都是碎片。堅強的金屬、柔軟的肉身，緊密依偎又支離零散……達悟島上的天主堂神父翻閱玫瑰經，晚風從敞開的窗外吹來，悄然掀起一頁──萬福馬莉亞！相信慈悲的神父慣性地在胸前劃了十字手姿，一襲晚風是否是深慟無言的死靈魂回來告解？

他們說了什麼呀？大島上漢人的語言，而今葬身海底的達悟族祖父聽得懂嗎？衛生所年輕醫師額間沁著急切的汗意，在子夜起風翻浪的海岸，熱切且焦慮地遙看幽黑深暗的遠方。

來了來了，微光緩緩挪近，流星閃眨著一絲暖意；救命的天使……奪命的死神？

兒孫啊，可別忘了季節日常，祖靈一再地諭求──夜海獵魚，砍樹造舟。

航空器名之：黑鷹。怎是橙與白相間的羽色？彷彿晚霞歲月和青春年華之印照，病體衰微的祖父在口鼻罩著氧氣管下的脣角隱約一抹安心的微笑，這是天使的羽翼，慈悲和救贖。

阿公，沒事哦，半小時後就到台東了。

阿公，病好了，回家再喫香芋和飛魚。

護伴的年輕女孩，是否這般溫暖地說。

睡或醒？夢或空？隔海四十五浬，追星逐月……猛禽黑鷹習慣在暗夜飛行嗎？茫茫無涯的太平洋是宇宙深深處的巨大黑洞，旋翼躁響的航空器聽不見白晝溫柔，黑夜暴烈的潮湧慢慢地、詭譎地張開如蝠般的爪牙，反撲而至！

來不及留下遺言

就連鬼頭刀都沒聽見

晶瑩剔透的黑色翅膀

飛魚啊，我的青春

百合啊，我的心愛

典雅美麗的妻子靜靜

種著梯田間香芋

我們生養子女，安身認命

日落月升，都是達悟人

不知道會不會遭遇？在此一刻竟然憶起初識妻子時的情怯、靦腆……面坐的熱咖啡冷了還說不出話來。那時候，是否帶著一束示愛的紅玫瑰或者應該手寫一封情書？那是父母親的年代的古老玩意兒，今時誰還用筆就紙寫字？

FB、LINE一支智慧型手機足以傳愛，何必大費周章？此時此刻，多麼想對著心愛的妻子說：我是多麼多麼愛妳……。手機留在基地換裝的衣帽間個人櫃子裡，前端慎重操作的精密儀表板比智慧型手機還要智慧千百倍。

──我是多麼多麼的愛妳……。

不知道會不會猶如初識妻子時的情怯呢？

不是愛的突然降臨，而是難以預期的遭遇……好吧，領空的捍衛者、國土的聖戰士（怎麼還是電玩思考？青春新世代啊！）如果對岸中國解放軍的戰機接近時該如何應對？

這是三萬六千尺的高空戰術演練飛行，這是已無邊界限囿的太平洋海域，百浬外是日本宮古島、據說中國戰機時而穿掠而過，因為爭議不斷的釣魚台列嶼……遭遇了該怎麼說？

────這是中華民國領空，請離開。

父祖渡海而來的原鄉，陌生的中國大陸，對方的飛行員將如何回答？或者親切問好？如果劍拔弩張的對峙又該怎麼辦……。

法國達梭航太的戰機名之：幻象。多麼魔幻的稱謂，卻十足寫實的三角翼全天候飛行器；凝神專注的操作，不能分心，譬如想念妻子或者因「幻象」而想到馬奎斯以魔幻寫實盛名的小說……大海茫茫，雲？詭譎地猛然挪近！

悄然墜落，像秋黃的枯葉，還是青春正盛的美麗年華；猶若鏡面般白日映照的大海，若無其事地吞噬、接納，最後的回眸是什麼？

水妖呼喚或鯨魚唱歌

就連看不見的神都沉默

珊瑚驚嚇得怯於排卵

烏賊吐墨比暗夜更黑

紅玫瑰送給初識的妻子

因為情怯，冷了熱咖啡

這是最後最後記憶

我是多麼多麼愛妳

遺言啊，都來不及留下

遙祭困於水中未歸之人，深海如永夜，求生的仰望猶若祈盼星光的照映；來不及留下遺言，生死兩茫茫，他們存在或幻滅的魂魄想說什麼？終究是無言……。黑盒子最後信號的定位何處，千噚深海，幽暗悄靜，祈您真正安息。

(中國時報)