2018年04月26日 04:12 中國時報 侯吉諒

在過去十年，中國大陸筆墨紙硯這些行業復興的力道很大，很多研究傳統工藝的人不斷精益求精，他們的工藝水準可能已經接近甚至超過古人，淘寶上有不少廠商展示出來的毛筆非常令人驚艷，那是十年前完全無法想像的。

大陸工藝精益求精

在做筆的過程中我認識不少名氣不一的師傅，從他們的工藝中學習到許多傳統藝人的巧藝與匠心，他們不但擅長研究製作毛筆，對毛筆形式與書體風格之間的關係，也有很深刻而驚人的認識。

例如，在許多書論中對《鄭文公碑》都有「魏碑圓筆第一」的說法，但以實際書寫，我卻一直認為《鄭文公碑》的用筆主要是切角方筆，所謂的圓筆之說，應該是因為碑拓過程中，由於紙張溼潤就上墨或墨量過多，以致字跡漫漶造成的，後來在《啟功與筆工》一書作者李兆志先生的書中，看他從毛筆的形式與適用的筆法推論出《鄭文公碑》應該全部都使用方筆，這種觀念我未曾在其他書法專家的文章中讀過。

還有像王羲之寫〈蘭亭序〉、趙孟頫寫〈赤壁賦〉，文徵明寫的小楷，他們的毛筆種類、形式、大小，究竟如何，我都請教過做筆的師傅，他們雖然不見得會寫字，但對筆的敏感度往往更勝於寫字的人，不斷討論修正的過程，可以得到許多寶貴的知識和經驗。

好毛筆的證明

後來有台灣的做筆師傅看到我的字以後主動要求幫我做筆，這位鹿港做筆世家的老師傅已經退休，看到我的字以後，覺得如果可以做出我認可的筆，對他的做筆成就是最佳肯定，後來他以極為昂貴的俄羅斯貂毛幫我做了一批筆，那真是可以稱得上鐵畫銀鉤了。

因而做筆的第二關鍵性步驟，就是和筆工詳細討論用筆的心得以及可能改進的方向，許多做筆的師傅也極願意和我交換心得，因為畢竟他們對自己做筆的效果必須依靠書法家來表現，功力不同、用筆習慣各異，對一款毛筆的評價可能就會很兩極，幸好我做的毛筆都是為了臨摹歷代經典而做，有經典的作品作為標準，我能不能駕馭毛筆寫出經典風格，就是一款筆好不好用最好的證明。

毛筆是古人日用的書寫工具，文人更每天與之為伍，為了寫出好字，講究毛筆是必然的，從王羲之、柳公權、黃山谷、蘇東坡到趙孟頫，歷史書法大師都留下不少找筆的典故，也提供了後人製作毛筆的許多珍貴資料。

毛筆的工藝到了乾隆時期，已經累積二千多年的經驗，書法可能的風格也都已經被開發殆盡，毛筆的做法大概已經到了沒有什麼新的花樣可以變化的地步了。加上後來的世局變化使得天朝帝國轟然崩塌，以毛筆為核心的書寫世界也為之變色，如同華夏文明的低落一樣，毛筆大概也有百年時間漸漸不為世人所重。

西元2000年，大陸經濟已有明顯發展，2007年左右忽然整個文房產業復興起來，許多筆墨紙硯的私人企業陸續成立，證明經濟的發展必然帶動文化的復興，當時我就預言書法會重新成為華人的顯學，果然不久之後大陸的教育部正式規定中小學生要開始學書法，後來更把書法納入考試項目之一。

這樣的書法復興不只是表現在文房產業上，事實上中國大陸字帖的出版早已預告了書法的復興，十幾年來大陸出版的字帖種類繁多、品相精美、價格低廉，許許多多字帖讓人大開眼界，以前收藏在皇家貴族的絕品化身千萬，只要極低廉的價格就可以獲得，對學習書法的人而言，這是最好的「武功祕笈」。

有了武功祕笈，就需要適當的兵器才能練就神功，各式各樣的毛筆就是練字的最好兵器，剩下來的，就是看各人努力而已了。（下）

(中國時報)