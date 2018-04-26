巧扮媽咪好幫手 讚啦！聲寶小家電

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳大任 報導

2.聲寶全新推出製冰機可7分鐘急速製冰。（聲寶提供）

3.快速製成的冰塊可以馬上使用。（聲寶提供）

4.夏季即將來臨，不論露營、野餐或舉辦餐會各種場合，聲寶都能提供各式產品滿足消費者需求。（聲寶提供）

聲寶多功能蒸氣烘烤爐具備蒸、烤、烘、燉、煮、氣炸一機多用，CP值最高。（聲寶提供）

母親節想準備什麼禮物給媽媽？聲寶家電今年仍承續往年慣例，推出一系列各式豐富的家電產品，幫助媽媽不管是居家清掃、料理食材，甚至近年最夯的露營活動中，都能藉由便利的小家電，為全家人的生活注入滿滿活力。

多功能蒸氣烘烤爐 健康烹調

聲寶今年母親節廚房家電主推35L多功能蒸氣烘烤爐（KZ-SD35W），不僅能保留食材的水感潤澤、同時降低油脂，鎖住食物的原汁原味；烹煮過程中，更能有效減少油煙問題，符合現代人對健康的需求。

此款多功能蒸氣烘烤爐配備LED觸控面板，系統提供16種操作模式，業者表示，利用蒸氣搭配燒烤的雙效功能，連蝦蟹貝類也能夠「蒸得鮮甜」，10分鐘就能烹調海鮮、20分鐘讓肉類熟透，不僅保留食材的原汁原味，連蔬菜也能保持爽脆不變黃。

特別的是，聲寶蒸氣烘烤爐35L黃金空間可百分之百完全使用，而且一箱兩菜料理更省時；外置式1000ml水箱設計可在烹調中途加水而無需打開爐門，如此即可避免熱度散失；搭配隱藏式加熱管，清潔無死角；後旋風設計讓加熱均勻充分、可減少油量使用，達到氣炸效果；爐內貼心照明燈，讓媽媽可以全程掌握食材烹調的狀況。

IH電子鍋 10種炊煮模式

此外，聲寶新款微電腦IH電子鍋（KS-BC18QIH），使用2.0mm鈦金厚釜，具備大火力加熱技術、3D環繞加熱及氣動渦輪的原理，熱力直擊米心，可烹煮出最符合國人口味的米飯。為了方便媽媽操作，採取智能滑動觸控科技，加上大螢幕的顯示功能，可以直接選取如煮粥、稀飯、嬰兒粥等10種不同的炊煮模式，而且還能預約炊煮。

近年吹起的休閒風以露營最為熱門，聲寶亦推出製冰機（KJ-SD12R），內建壓縮機，配置1.85L大容量儲水槽，儲冰量可達800g，只要7分鐘即可急速製冰，不論是露營、野餐或舉辦餐會等各種場合，聲寶果汁機搭配製冰機，即可快速完成美味好喝健康的飲品。

(中國時報)