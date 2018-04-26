佳麗寶降價送贈品 媽媽開心買

2018年04月26日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

1.BLS W多元極效潤白雙晶αII超值限定組，原價1920元，特惠價1400元。（佳麗寶提供）

2.IMPRESS GRANMULA頂極賦活菁華液尊寵組，尊寵價1萬8000元。（佳麗寶提供）

3.DEWS潤活精純露限定組，原價4870元，特惠價2600元。（佳麗寶提供）

4.IMPRESS完美極致霜經典美顏修護組，原價2萬5930元，特惠價1萬8000元。（佳麗寶提供）

5.COFFRET D'OR光透裸肌粉餅飾底乳超值限量組，原價3250元，特惠價2200元。（佳麗寶提供）

頂級美妝佳麗寶精選經典商品，針對母親節祭出最夯優惠，不論是保溼、美白、抗老類別皆備，新品也在特惠之列，就是要讓媽媽買得開心。

贈品實用高CP值

佳麗寶最頂級「IMPRESS Granmula系列」祭出頂極賦活菁華液尊寵組1萬8000元，買頂極賦活菁華液，就送最夯彩妝「米蘭絕色蜜粉餅」市價4500元。另外品牌也針對媽媽最愛保養，推出各項組合，完美極致霜經典美顏修護組特惠價1萬8000元，買IMPRESS完美極致霜贈送價值4980元的O’beauty冷熱香氛奈米蒸臉機，購買IMPRESS CT賦活緊緻精華液N送象印保溫杯。「BLANCHIR SUPERIOR多元極效潤白晶αII限定組合」，買W多元極效潤白晶αII，贈送英國皇室御用品牌Aromatherapy Associates身體沐浴露。

備受好評的「美滴」DEW系列有潤膚露、潤膚乳及緊緻霜的組合，DEW SUPERIOR潤活精純露限定組，買DEWS潤活精純露150ml，送DEWS潤活精純露40ml、DEWS潤活精純乳20ml、DEWS潤活緊緻霜8g，特惠價2600元。

限定粉盒可愛吸睛

適逢COFFRET D’OR 10周年，品牌找來紐約頂尖設計師Bernadette Marie以「心動」和「好運」為主題，設計3款限定粉盒，以花卉、動物及甜點的設計圖騰，分別代表愛情、工作、夢想的概念。母親節期間買COFFRET D’OR光透裸肌粉餅飾底乳超值限量組特惠價2200元，加贈BLANCHIR SUPERIOR洗顏皂霜125g，價值1050元。

(中國時報)