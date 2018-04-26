辣媽代言 時尚涼鞋解放腳丫

2018年04月26日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

FitFlop DELTA SLIDE SANDALS雙帶涼鞋，4850元。（FitFlop提供）

身為UGG中國區代言人的Angelababy，日前於活動中腳踩品牌毛毛涼鞋搭配皮革洋裝，示範春夏時尚態度。（CFP）

好萊塢女星鄔瑪舒曼再度接下FitFlop代言人，並以一襲條紋長裙配上SLIDE SANDALS系列鏤空涼鞋，演繹輕盈的春夏穿搭。（翻攝自FitFlop官方IG）

選一雙兼顧時尚、輕便又實穿的涼鞋，是媽媽們在進入春夏後的首要目標，日前辣媽代表Angelababy，即於活動中穿上緊身皮裙搭配UGG Holly毛毛涼鞋，示範不失甜美的個性造型。身為品牌首位華裔代言人的她，亦用自己大膽且別具玩心的形象，賦予經典羊毛元素不同樣貌，貼合本季自加州悠閒生活態度出發的設計概念。

同為酷媽代表的鄔瑪舒曼，亦再度接下英國女鞋品牌FitFlop代言，全新形象大片中，她穿上一襲條紋長洋裝，腳踩鏤空拖鞋，散發輕鬆的自信魅力。延續為忙碌女性「一邊走路，一邊運動」打造的初心，FitFlop新品採用DuocomFF上下包覆輕量中底、雷射雕刻鞋面等細節處理，自多方下手演繹舒適、清新的品牌哲學。

而近日於板橋大遠百開設新據點的鞋履選物店SHOEX，集結包含來自英國的Dr. Martens、德國環保鞋履trippen及英國設計師鞋履UNITED NUDE等3大品牌，其中外觀極具建築感的UNITED NUDE，本季更推出未來感十足的X SANDAL鞋款，滿足時尚媽媽們的前衛品味。

(中國時報)