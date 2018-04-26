百搭小白鞋 春夏玩變身

PALLADIUM PALLAPHOENI X OG LTH經典白，2680元。（PALLADIUM提供）

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中國時報
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SUPERGA X ALEXACHUNG獨家聯名鞋款鞋底、鞋舌均有代表性A字標誌，經典白色帆布鞋2780元。（SUPERGA提供）
ECCO SOFT 7印花女鞋，5980元。（ECCO提供）
美國潮模Jazzelle Zanaughtti與法國PALLADIUM聯手，於紐約街頭演繹品牌全新PALLAPHOENIX系列的大膽不羈精神。（PALLADIUM提供）

號稱百搭的小白鞋，在今年春夏各牌的演繹下多了股個性風格，以軍靴起家的法國品牌PALLADIUM，即回溯1968年自由運動時曾被抗議學生穿著的歷史淵源，復刻打造出全新PALLAPHOENIX系列。鞋款運用品牌代表性輪胎橡膠、軍用帆布及皮革鑲邊等經典元素，並加入彈力針織、真皮鞋標等創新巧思，形象大片更找來紐約潮模Jazzelle Zanaughtti、倫敦饒舌歌手Octavian等人入鏡，彰顯大膽、不羈、忠於自我的主題精神。

有義大利國民鞋美譽的SUPERGA，則攜手英國IT女孩始祖Alexa Chung推出特別系列，將其自身好品味注入全新SUPERGA x ALEXACHUNG鞋款中。共11款的聯名系列，以品牌熱銷SUPERGA 2750鞋型為基礎，藉由紋理、顏色玩出變化性，漆面、緞面等不同材質染上純白、天藍等女性化色調，令經典鞋款誕生饒富搖滾氛圍的不同樣貌。而丹麥品牌ECCO，選在傳統小白鞋上放入貼合季節感的扶桑花卉圖騰，為愜意穿搭中增添一絲吸睛亮點。

(中國時報)

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