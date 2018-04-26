愛呦！獻給母親 愛其華珠寶

2018年04月26日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

1.愛其華「花中花」天然寶石珠寶表。（愛其華提供）

2.愛其華「夢中花」珠寶表。（愛其華提供）

3.愛其華「穹蒼虹彩」天然寶石珠寶表。（愛其華提供）

4.愛其華「戀香」珠寶表。（愛其華提供）

五月，是感謝母親的日子。瑞士名表愛其華（Ogival）以一系列花朵主題的珠寶腕表，獻給全天下偉大的母親，珍貴的鑽石、彩鑽、珍珠母貝、琥珀化身奢華璀璨的花朵，綻放在母親的手腕上。

山茶花 無私奉獻的愛

愛其華將山茶花的富麗高雅融入設計之中，來自東方的山茶花，是不少設計師鍾愛的靈感繆思，向來是伸展台上不可缺席的設計元素，山茶花的花語是謙遜、理想的愛、美德，就像母親無私奉獻的愛。

「山茶花」珠寶表以珍珠母貝精雕綻放的山茶花，層層疊疊的花瓣，展現曖曖內含光的婉約氣質，有粉紅山茶花和藍色山茶花兩種款式可供選擇。

既是腕表，也是珠寶手環的愛其華「花中花」珠寶表，推開璀璨的珠寶花朵匣子，就可看到美麗的花朵腕表，花中有花，別具趣味，表殼鑲嵌圓形、梯形、水滴形、三角形…等數種不同切割的天然寶石與鑽石，如精緻的藝術品。

婉約高雅 黑暗中放光芒

延續「花中花」珠寶表結合腕表與手環的設計理念，「夢中花」珠寶表鑲嵌鑽石與藍色寶石，掀開珠寶花朵表蓋就是腕表，風格簡約不減奢華，是獻給母親最好的禮物。

以幻彩霓虹為設計靈感的「穹蒼虹彩」珠寶表，在表殼鑲嵌五彩施華洛世奇天然寶石，艷麗紅、嫵媚紫、大地琥珀等五彩天然寶石將穹蒼虹彩幻化於腕間，每顆都經過精心切割，務求在亮光、火彩和色度上達到最高水平。

以花朵為靈感設計的「戀香」珠寶表，以精緻八心八箭CZ鑲嵌鑽石綻放優雅光彩，表殼純真高雅的花朵，更添婉約高雅，猶如母親的愛在黑暗中綻放光芒，指引著遊子回家的路。

愛其華母親節花朵珠寶表即起登場，請洽全台各大百貨、寶島鐘錶、鐘表名店，或電洽0800-437-123，官網www.ogival-watch.com。

(中國時報)