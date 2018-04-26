嚴正嵐買衣 頻踩剎車

2018年04月26日 04:12 中國時報 徐亦橋 報導

ARTIFACTS的ADER error黃白雙色襪，680元。（ARTIFACTS提供）

ARTIFACTS的ADER error海軍藍圓包，3980元。（ARTIFACTS提供）

ARTIFACTS的ADER error的oversize後背包，8980元。（ARTIFACTS提供）

嚴正嵐俏皮活潑，拍照順勢跳起舞來，ADER error拼色運動上衣7980元，拼色棉直縮口褲7980元，綠色棒球帽2980元，ARTIFACTS引進。（JOJ PHOTO攝影）

嚴正嵐在電影《花甲大人轉男孩》演出中性的「阿瑋」，票房破億，讓希望成為「破億女演員」的她美夢成真。她受本報之邀拍韓國潮牌ADER error，配合褲裝與裙造型展現動靜皆宜的可塑性，「以前拍照很僵，對自己沒有自信，很怕棚拍。」她笑說，後來發現拍照只要有音樂就可逆轉人生，於是準備專屬拍照曲目聽，並靠眼神壓制全場。

演出不斷，最近更連接牙膏代言、3C品牌公益活動，嚴正嵐苦熬10年，終於嘗到甜美果實。她自認努力但也幸運，因為在台若沒知名度，演戲想拿主要角色非常困難，「因為台灣狀態是，大家看票房，比較看結果，打安全牌，想到萬一的狀態。」所以她相當感謝植劇場邀她演出戲劇《花甲男孩轉大人》，「因為有了機會，才有被看到的可能。」

因演出機會難得，過去嚴正嵐是有機會來就要接，「有機會，會帶動更多機會，我沒有太多選擇籌碼。」近期她工作機會變多，她仍卯起來一個接一個，卻笑說滿累的，覺得為何要這樣逼死自己？「覺得《花甲》後，大家對我有期待，要滿負責任去挑選。」而她夢幻角色，就是像周迅在歌舞片《如果愛》裡，「有層次、很深層東西，還有華麗的歌舞場面。」

嚴正嵐拍攝穿精品選物店ARTIFACTS獨家引進的韓國潮牌ADER error，該牌被朴寶劍、李聖經、南柱赫愛用，以寬大OVERSIZE及簡單線條，加上可愛大膽配色以及惡趣味的設計細節為主，正對嚴正嵐的味，她穿起拼色運動上衣與縮口褲甚至跳起街舞，她說：「這都像平常會穿的衣服，很喜歡，想要帶著走。」節儉的她平常錢都只花在交通上，衣服是不花則已、一花太多的類型，反倒是媽媽會常看到自己曝光照片後勸她，「這件衣服不錯，怎麼不買下來。」嚴正嵐說，媽媽會有一種以最了解自己女兒最好姿態的狀況出現，反倒是自己說，衣服不用買太多，夠穿就好。

(中國時報)