Global Mall周周抽小米家電

2018年04月26日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

1.Global Mall新北中和店的LebunnyBleu+BESO蛋黃造型釦飾肩背包，原價2995元，66折特價1980元。（Global Mall提供）

2.Global Mall新北中和店的Haagen Dazs7吋珍愛心語，2180元。（Global Mall提供）

3.Global Mall新北中和店的喬山日本原裝進口Fujiiryoki JP1100境界按摩椅，加碼送iPhone X，原價23萬8000元，現省萬元優惠價22萬8000元。（Global Mall提供）

4.Global Mall新北中和店即日（26日）起5月16日每周抽出3位得獎者，有機會獲得米家IH電子鍋、小米空氣淨化器2或米家掃地機器人。（Global Mall提供）

5.Global Mall新北中和店的LANEGIE 睡美人晚安保養組，原價2669元，71折特價1900元。（Global Mall提供）

百貨母親節優惠進入第2波階段，Global Mall環球購物中心不僅在各店推出全新店櫃，更為歡迎小米專賣店進駐新北中和店，推出檔期的第2波抽獎優惠，周周抽小米美型家電，另外全檔更有滿額贈優惠以外，店中UNIQLO還推出獨家滿千送百優惠、按摩器特賣會等，母親節檔期自12日開打至今已成長接近二位數，全台7店朝年度目標邁進。

小米專賣店 進駐新北中和店

Global Mall新北中和店近日就帶來了新北市首家小米專賣店，占地達60坪，為台灣最大的專賣店，店內設有產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區等，今年母親節特別推出小米美型家電周周抽活動，今（26日）起至5月16日每周抽出3位得獎者，有機會獲得米家IH電子鍋、小米空氣淨化器2或米家掃地機器人。

另外還推出全台獨家UNIQLO獨家加碼的母親節優惠，5月10日至13日當日單筆滿2000元即贈限量800份的200元商品禮券，而5月16日前持Global Mall會員卡於全店當日累積消費達3000元或以上，即可兌換指定贈品，包括瀝水收納籃、不鏽鋼注水保溫碗等；明（27日）日板橋車站店則將有新北獨家的日本生活雜貨品牌Natural Kitchen開幕，每月日本直送商品，本周末及下周末將推出滿500元送柳製鄉村風收納籃活動。

各店引進當地獨家美食

至於美食方面，Global Mall再針對車站店人潮，為當地獨家引進美食品牌，像是桃園A8就有桃園獨家The Greenery蔬坊，主打新鮮健康美味，31日於櫃上打卡即送美式咖啡；再下一站的林口A9則帶來商場獨家的密特師傅，蒐集了世界高檔海鮮及肉類食材，是首次在商場可買到現剖新鮮食材市集的概念店，30日前滿千送牛五花火鍋片、滿1500元送骰子牛。

(中國時報)