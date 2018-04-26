全聯母親節蛋糕

全聯「歐貝拉西點專門店」日本蕾雅起士塔7吋，柔軟、清爽，富含奶香，900g±5%，880元。（全聯提供）

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中國時報
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全聯×Hershey’s經典巧克力千層蛋糕6吋，微苦的巧克力搭上微甜的Q彈餅皮，外型有如髒髒包，550g，688元。（全聯提供）
全聯抹茶柚子花花派，辻利抹茶加入柚子做成慕斯及庫利，搭配紅豆、黑糖粉，與塔皮中的杏仁蛋糕，預購至6月7日，450g，580元。（全聯提供）
全聯抹茶三色泡芙，有濃郁型、中淡型和清香型3種口味，預購至6月7日，6入228g，250元。（全聯提供）
全聯世界冠軍荔香草莓麵包，世界麵包大師賽冠軍作品，以國產荔枝酒釀大湖草莓乾為主要原料，每個770g以上，380元，是全聯首次在母親節預購麵包。（全聯提供）

全聯We Sweet品牌3周年，母親節預購以「We Sweet甜點節」為主題，聯名Hershey's好時巧克力、TSUJIRI辻利茶舖美、日人氣百年品牌；攜手一百種味道、74甜創、歐貝拉西點專門店3家台灣甜點名店，與甫獲「2018年世界麵包大賽冠軍」的王鵬傑監製的世界冠軍荔香草莓麵包，皆6月7日前預購，預計20支名店、名物獨家甜點及麵包可創年成長2成佳績。

去年底與Hershey’s聯名2波巧克力甜點，創下破億元業績，這次推出重新研發的預購常勝軍最愛媽咪蛋糕，和巧克力千層蛋糕、閃電棒棒泡芙、黑鑽生巧克力蛋糕、經典巧克力布朗尼等新品；與辻利茶舖聯名的11款抹茶甜點也超威，13日開賣首3日業績破1300萬元，是Hershey’s的4倍，9款甜點5月13日前可在門市購買，預購的抹茶柚子花花派至22日止約賣出3000個、抹茶三色泡芙約賣4500盒。

另，3家名店中，新竹「一百種味道」有花漾粉雪莓果塔、堅果巧克力香蕉塔；新竹以起士蛋糕為特色的「74甜創」，與We Sweet聯名芋見北海道雙層乳酪蛋糕、雪藏莓果荔香乳酪蛋糕；高雄以洋菓子聞名的「歐貝拉西點專門店」，推出玻璃罐雙色布丁、日本蕾雅起士蛋糕。

(中國時報)

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